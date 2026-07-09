ТЦК нібито вилучив у чоловіка військово-обліковий документ: чи вдалося повернути його через суд

Українець подав позов проти ТЦК, заявивши, що службовці незаконно забрали його тимчасовий військово-обліковий документ. Проте доводів чоловіка не вистачило, щоб суд став на його бік.

Чоловік запевняв, що ТЦК вкрали в нього військово-обліковий документ

Суд у Києві не зміг визнати дії Територіального центру протиправними, бо повертати йому тимчасове посвідчення військовозобов'язаного службовці фактично не повинні були. Але натомість йому оформили новий військово-обліковий документ. Про це йдеться в матеріалах справи №320/17063/25.

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Подія, коли чоловіка намагалися мобілізувати та забрали його тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, сталася в лютому 2025 року. Він оскаржував призов та заявляв, що ТЦК відмовили йому в наданні відстрочки. Додатково позивач говорив, що службовці забрали й не повернули його військово-обліковий документ.

Апеляційний суд не підтримав скаргу про нібито незаконну мобілізацію, але змусив переглянути можливий факт вилучення військово-облікового документа.

Так чоловік мав тимчасове посвідчення ще з 2012 року. А після того, як документ забрали, його не повернули. Позивач вважав такі дії ТЦК неправомірними.

Проте Верховний Суд розглянув справу по-іншому. Суддя вислухав позицію ТЦК. За словами представників відомства, чоловіка призвали на службу й ВЛК визнала його придатним. Далі він написав заяву про видачу йому військового квитка замість тимчасового посвідчення військовозобов'язаного. Документ оформили, проте він став недійсний після відмови від військової служби.

При цьому, як зазначили в ТЦК, чоловік не довів, що посвідчення в нього дійсно забрали. І також представники наголосили на тому, що зараз чоловік може самостійно оформити ВОД у застосунку Резерв+.

Нагадаємо, що в Україні досі є чинним військово-обліковий документ під назвою "тимчасове посвідчення військовозобов'язаного". Це документ, який видається військовозобов'язаному до отримання військового квитка. У ньому є основна інформація про людину, яка потрібна для ТЦК.

Яким було рішення суду?

Як зауважив суддя, позивач зобов'язаний довести факт спірної дії. При цьому відповідач не повинен заперечувати факти. У цій справі чоловік фактично не довів, що ТЦК неправомірно вилучили й не повернули військово-облікове посвідчення. Обставини інших неправомірних дій з боку службовців суд теж не побачив.

Оскільки факти перебільшення повноважень ТЦК доведено не було, то й відсутні підстави для притягнення ТЦК до відповідальності. Тому суд повністю відмовив у задоволенні позову чоловіка.

Електронний ВОД має таку ж силу, як і паперовий

В Україні військово-облікові документи перевели в електронний формат. Уряд у 2025 році змінив порядок їх оформлення, тому основним документом для призовників, військовозобов’язаних та резервістів фактично став електронний документ у застосунку Резерв+.

Військовозобов'язаним потрібно завантажити застосунок, авторизуватися через Bank ID, оновити свої дані та переглянути інформацію про статус у системі. Після оновлення застосунку в електронному документі також може відображатися фото власника, якщо воно є в державних реєстрах. Водночас документ без фото має таку ж юридичну силу.

Паперову версію документа повністю не скасували. Проте головними для ТЦК є саме дані в електронній системі "Оберіг". Паперовий документ може не підтверджувати певний статус, зокрема право на відстрочку чи інші військово-облікові відомості.