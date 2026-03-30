Реальний термін за ухилення від мобілізації: суд у Чернівцях виніс вирок

У чернівцях засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації після проходження військово-лікарської комісії. Українця повідомили про кримінальну відповідальність за відмову й він особисто підписав відповідний акт.

Який вирок оголосив суд за відмову від мобілізації?

Апеляційний суд у Чернівцях визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації. За це йому присудили реальний, не умовний, термін. За матеріалами справи №715/1600/25, розглядалося звільнення від відбування покарання військовозобов’язаного чоловіка. На вимогу закону він пройшов військово-лікарську комісію, але після цього відмовився від подальшого процесу мобілізації. При цьому чоловік був визнаний придатним для служби.

Ще у березні 2024 року в приміщенні ТЦК в селищі Глибока чоловік заявив, що не піде на військову службу. Через це в місцевому суді було відкрито справу щодо ухилення від мобілізації. Чоловіка визнали винним у порушенні статті 336 Кримінального кодексу України. Йому призначили три роки позбавлення волі. покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Але одразу ж покарання послабили згідно зі статтею 75 КК України. Українець натомість отримав рік покарання з випробуванням. Бо нібито чоловік мав на це право: раніше не мав судимостей, отримав позитивну характеристику за місцем проживання та релігійні переконання. Чоловік був служителем релігійної організації Свідків Єгови в Україні та працював на духовній посаді.

Проте в частині призначеного покарання прокурор подав оскарження. За його словами, звільнення від покарання суд необґрунтував, зокрема не було враховано правила воєнного стану, потребу в виконанні обов'язку та необхідність забезпечення превентивної мети покарання.

У підсумку вже Апеляційний суд погодився з висновками прокурора, визначивши, що покарання суду першої інстанції було неправильним. Мовляв, звільнення від покарання є правом, а не обов'язком суду. Тож обставини, які мав чоловік, насправді не звільняють від відбування покарання.

Крім того, під час воєнного стану відповідальність за ухилення від мобілізації призначається й з метою запобігання таких випадків, вчинених іншими людьми.

Тож апеляційну скаргу прокурора суд підтримав. Кваліфікацію порушення та розмір покарання для чоловіка залишили без звільнення. Тобто українець реально має бути засуджений до трьох роки позбавлення волі. Цей термін рахується з моменту затримання особи. Вирок чинний з моменту проголошення, а оскаржити його в касаційному порядку можна впродовж трьох місяців.

