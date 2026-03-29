Суд підкреслив, що обов’язок пройти ВЛК є особистим і не залежить від отримання виклику. Про це повідомляє "Судово-юридична газета".

Дивіться також Чи можуть військові або поліція силоміць забирати людину в ТЦК: пояснення юриста

Чому суд підтвердив штраф за непройдений ВЛК?

Другий апеляційний адміністративний суд залишив без змін рішення суду першої інстанції та відмовив у задоволенні апеляційної скарги військовозобов’язаного, який оскаржував штраф у 17 000 гривень за невиконання обов’язку пройти повторний медогляд у встановлені строки.

З огляду на зміни законодавства, у 2024 році статус "обмежено придатний" було виключено з правового поля, а військовозобов’язані з таким попереднім статусом мали самостійно звернутися до ТЦК або через електронний кабінет і пройти ВЛК до 5 червня 2025 року.

Суд встановив, що позивач не вжив жодних дій у встановлений строк. Через це, на думку суду, він порушив вимоги законодавства про мобілізаційну підготовку та підлягав адміністративній відповідальності.

Апеляційний суд також підкреслив, що обов’язок пройти медичний огляд є "особистим" і не залежить від виклику або отримання повістки – його правильне виконання покладається на самого військовозобов’язаного.

Чому подавали апеляцію?

У цій справі позивач ще з 2014 року був визнаний "обмежено придатним" за станом здоров’я, але після змін у законодавстві цей статус був скасований. Попри це, він не звернувся до центрів комплектування для отримання направлення на ВЛК і не пройшов його.

Перша інстанція дійшла висновку, що постанову керівника ТЦК та СП щодо накладення штрафу ухвалено законно, і апеляція погодилась із цією позицією, відхиливши доводи скаржника про порушення норм матеріального та процесуального права.

Суд також встановив, що штраф був накладений у межах строків, передбачених законодавством, і матеріали справи підтверджують наявність складу адміністративного правопорушення.

Рішення апеляційної інстанції набрало законної сили з дати ухвалення та не підлягає подальшому касаційному оскарженню.

Мобілізація в Україні: останні новини