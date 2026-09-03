Незаконне знімання об'єктів карається в'язницею: в Укрзалізниці нагадали деякі правила

В Укрзалізниці нагадали, чому зйомки на її об'єктах може бути небезпечною. Навіть невеликі частини кадрів можуть розкривати для ворога інформацію, яку він може використовувати для атак.

Укрзалізниця нагадала правила щодо знімання об'єктів

Кримінальна відповідальність може наступати за прості фотографії з залізниці. Усі об'єкти цікавлять агресора, який готує обстріли, тому деякий опублікований контент може загрожувати безпеці критичної інфрастурктури. Про це повідомили в Укрзалізниці.

Об'єкти, згідно з законодавством, вважаються частиною сектору транспорту та пошти критичної інфраструктури. А тому Закон України "Про критичну інфраструктуру" та постанова Кабінету Міністрів України № 1109 забороняє поширювати будь-яку інформацію та фото й відео з зображеннями депо, станцій, об’єктів енергетики, сигналізації та зв’язку, а також рухомого складу.

За фото чи відео можна визначити характер і масштаби пошкоджень, розміщення техніки та рухомого складу. В умовах війни такі дані можуть бути використані ворогом. Тому не варто самостійно проникати на територію депо, підстанцій, місць ворожих ударів чи інших об’єктів залізничної інфраструктури заради фото або відео,

– йдеться в повідомленні.

Якщо випадки неправомірно знятого контенту будуть виявлені, то Укрзалізниця має право невідкладно вживати заходів. До прикладу, залізничники можуть викликати правоохоронців, а відповідні органи даватимуть правову оцінку їхнім діям та притягуватимуть винних до відповідальності.

Додаткове покарання може бути за потрапляння в кадр інформації про переміщення військових, техніки чи озброєння. За такий контент присуджують до 8 років позбавлення волі.

Якщо творці контенту хочуть зробити фото чи відео на об'єктах Укрзалізниці, то зйомку варто узгодити з компанією через електронну пошту Infopress@uz.gov.ua.

Атаки на об'єкти Укрзалізниці

Нагадаємо, останнім часом ворог посилив удари по залізничній інфраструктурі України. Так масована атка відбулася 1 вересня, коли Росія атакувала Київ балістикою. Противник прицільно вдарив по залізничному депо та інших об'єктах. Унаслідок цього загинули 7 людей, шестеро з яких – співробітники компанії. Також відомо про велику кількість руйнувань.

А 2 вересня під удар потрапив пасажирський поїзд №53/54 Одеса – Дніпро на одній зі станцій Придніпровської залізниці. Людей встигли евакуювати з потягу, тому минулося без постражадлих.