Чи є носіння кастета злочином: яка позиція Верховного суду

Верховний Суд висловив правову позицію щодо доведення умислу у справах, пов’язаних із носінням заборонених предметів. Рішення може вплинути на подальшу судову практику та підходи до оцінки доказів у подібних провадженнях.

Носіння кастета може бути злочином?

Суд касаційної інстанції дійшов висновку про недостатню обґрунтованість вироку у справі щодо носіння кастета, придбаного як сувенір, та повернув матеріали провадження на повторний судовий розгляд, пише "Судово-юридична газета" про справу № 522/16637/2 від 08.01.2026 року.

Цікаво Шлюб з 14 років можуть дозволити в Україні: які зміни готують у законі

Верховний Суд звернув увагу на те, що у справах про носіння заборонених предметів вирішальне значення має не лише сам факт їх наявності, а й доведеність умислу особи. Захист стверджував, що предмет, який став підставою для обвинувачення, був придбаний в інтернеті як брелок для ключів, а не як зброя.

Важливо! Сам обвинувачений пояснював, що купив аксесуар у вигляді кастета як декоративний брелок та не усвідомлював, що його можуть віднести до холодної зброї. На підтвердження він надав зображення з телефону, де видно, що товар придбано в інтернет-магазині подарунків як брелок типу "склобій".

Адвокат також наголошував на особі підзахисного: молодий вік, відсутність судимостей, позитивна характеристика та робота у медичній сфері. На думку сторони захисту, навіть за формальних ознак правопорушення діяння не становило значної суспільної небезпеки. Водночас Касаційний кримінальний суд вказав, що апеляційна інстанція належним чином не обґрунтувала відмову в задоволенні скарги захисту та фактично лише погодилася з висновками суду першої інстанції щодо доведеності вини.

Чи достатньо просто носити кастет для покарання?

У своїй правовій позиції суд наголосив на стандартах доказування. Одного лише факту виявлення предмета недостатньо, тому правоохоронні органи повинні довести сукупність обставин, які підтверджують намір особи.

Довідково: Умисел це коли людина усвідомлює свої дії, розуміє їх можливі наслідки та свідомо допускає або бажає їх настання. Саме доведення умислу часто є ключовим елементом у кримінальних справах, зазначили у відомстві.

Йдеться, зокрема, про спосіб носіння предмета, пояснення самої особи, обставини виявлення та інші докази, що можуть свідчити про наявність або відсутність умислу.

Що буде, якщо не доведено умисел у носінні кастету?

Верховний Суд також підкреслив, що кримінальна відповідальність не може ґрунтуватися на припущеннях. Якщо сторона обвинувачення не довела, що особа знала про заборонений характер предмета або свідомо його носила, це може вплинути на кінцеве рішення у справі.

Такий підхід відповідає принципу презумпції невинуватості, за яким усі сумніви щодо доведеності вини тлумачаться на користь людини.

Важливо! Рішення Верховного Суду формують орієнтир для нижчих судів. Це означає, що у подібних справах надалі більше уваги приділятимуть не лише факту виявлення предмета, а й доведенню наміру його незаконного носіння.

Що ще треба знати про суд в Україні?