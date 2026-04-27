У Верховній Раді з'явився законопроєкт про продовження воєнного стану

Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт про продовження воєнного стану. Це буде 19-й раз, коли правовий режим можуть поновити ще на три місяці.

Чи можуть продовжити воєнний стан в Україні?

Питання продовження воєнного стану та мобілізації в Україні обговорять за кілька днів на засіданні сесії Верховної Ради. Володимир Зеленський наполягає, щоб його продовжили ще на три місяці. Про це йдеться в картці президентського законопроєкту.

Про можливість продовження правового режиму український лідер заявив у своєму Указі. Продовжити строк дії воєнного стану в Україні вважається необхідним рішенням через тривалу збройною агресією Росії.

Воєнний стан має 4 травня. Проте новим законопроєктом, який кожні три місяці Зеленський вносить на розгляд народних депутатів, пропонується продовжити його ще на 90 діб – до 2 серпня.

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, 27 квітня проєкти про продовження воєнного стану та мобілізації в Україні розгляне профільний Комітет. Далі їх мають випустити в залу засідань і кожен законопроєкт має набрати більше, ніж 226 голосів.

За словами Железняка, голосування відбудеться 28 або 29 квітня.

Що варто знати про воєнний стан в Україні та можливі зміни у травні?

Воєнний стан в Україні запровадили ще 24 лютого 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії. Цей особливий правовий режим дає державі більше повноважень для оборони країни. Він дозволяє мобілізацію ресурсів і може передбачати тимчасові обмеження прав громадян.

Також воєнний стан передбачає залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт. Така діяльність в інтересах країни оплачується, але ті, хто на це погодився, працюють за чіткими правилами.

Після продовження воєнного стану можуть з'явитися законодавчі ініціативи, які краще регулюватимуть мобілізацію та обмежуватимуть дії представників ТЦК і поліції під час перевірки документів.