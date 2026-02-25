Конституція не забороняє: юрист сказав, що треба зробити, аби колаборанти не могли балотуватися

У Верховній Раді засідає робоча група, яка готує законодавчі пропозиції щодо проведення виборів в умовах особливого періоду або після війни. Зокрема там обговорюють законопроєкт, який напрацювала Центральна виборча комісія. Є багато питань, чи зможуть колаборанти брати у них участь.

Юрист та ексзаступник голови ЦВК Андрій Магера розповів 24 Каналу, що зараз є різні пропозиції щодо того, хто не може брати участь у виборах президента або ж місцевих виборах. Але у всіх цих дискусіях важливо не забувати про Конституцію України. Не можна вигадувати положення, які суперечать головному закону.

Чи зможуть колаборанти балотуватися на виборах?

Робоча група наразі обговорює пропозиції, які вносять щодо колаборантів. Є багато дискусій, від чого відштовхуватися: або від вироку, або від факту підозри. Також є питання щодо українців, які брали участь в політичних партіях, які зараз заборонені і так далі.

Деякі люди під час повномасштабної війни допомагали росіянам встановлювати владу на окупованих територіях, проводити псевдореферендуми тощо. Зрозуміло, що вони не мають морального права брати участь в будь-яких виборах на території України. Та все ж є нюанси.

Ми повинні виходити з положень Конституції України. У статті 76 визначаються умови балотування для народних депутатів. У статті 103 – для кандидатів на пост Президента України. До кандидатів на пост президента взагалі немає вимоги, щоб ця людина не мала судимості. Якщо їх немає в Конституції, то ми не можемо їх вигадати в законі. Це суперечитиме Конституції,

– розповів Магера.

Також не варто забувати про статтю 62 Конституції, яка закріплює презумпцію невинуватості. Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину до тих пір, поки вина не буде встановлена вироком суду, який набрав законну силу.

Якщо говорити про кандидатів в народні депутати, то перешкодою для їхнього балотування є наявність судимості за вчинення саме умисного злочину.

Сюди належить вбивство, зґвалтування, корупційні діяння. Якщо є судимість, наприклад, за вбивство з необережності або порушення порядку водіння авто, яке спричинило загибель людей (необережний склад злочину), то це не перешкода для балотування на виборах до парламенту,

– наголосив Магера.

Що робити з колаборантами?

Отож, якщо людину підозрюють в колаборантстві, але вироку суду немає, то вона цілком може балотуватися у Верховну Раду чи на посаду Президента України. Попри це, юрист назвав 2 варіанти, як не допустити колаборантів чи сепаратистів в легітимний спосіб.

Перше – якщо дійсно був випадок співпраці з ворогом, то потрібно відкривати кримінальні провадження, розслідувати та доводити справи до суду. Кримінальний процесуальний кодекс України дозволяє заочно засуджувати. Тоді колаборант не зможе балотуватися до Верховної Ради чи на місцевих виборах. Є й інший шлях, який можна вести паралельно. Тоді людина не зможе ніде балотуватися.

"Другий варіант. Якщо людина співпрацювала з окупаційною адміністрацією, то не так складно отримати докази того, що ця людина має російський паспорт. А наявність російського громадянства за чинною Конституцією і за чинним Законом про громадянство України є підставою для втрати громадянства України. Для цього потрібна воля президента, аби видати указ про втрату громадянства такими колаборантами. Це приведе до того, що вони ніяк не зможуть брати участь у виборах", – підкреслив Магера.

Це буде кінець політичної кар'єри цим "гастролерам", якими смикає Росія.

