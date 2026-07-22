Другий штраф від ТЦК визнали незаконним: суд пояснив, коли це порушує Конституцію

Територіальні центри комплектування не можуть оштрафувати людину двічі за однакове порушення. Адвокати і судді переконані, що службовці, які притягують людину до повторної кримінальної відповідальності, порушують Конституцію України.

ТЦК двічі оштрафував чоловіка за одне порушення

Суд у Вінниці став на бік громадянина, який ще в 1988 році був визнаний обмежено придатним. На вимогу закону, чоловік до 5 червня 2025 року не пройшов повторну військово-лікарську комісію, а тому отримав штраф. Про це пише адвокатка Дар'я Тарасенко. Справу №127/2230/26 оглянув її колега Микола Михальчук.

ТЦК встигли накласти на порушника штраф, доки строк притягнення до відповідальності не минув. У листопаді 2025 року чоловік отримав штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Його також зобов'язали пройти ВЛК, що він і зробив.

Але сплачене стягнення та проходження комісії не врятували українця від ТЦК. Через майже три місяці службовці забрали його в територіальний центр і визнали винним у правопорушенні, передбаченому частиною 3 статті 210-1 Кодексу України про адміністративні порушення. На вимогу закону йому знову виписали штраф. Чоловік звернувся до суду, щоб оскаржити повторну постанову.

Суддя визначив, що в обох випадках порушник вчинив однакові дії – відмовився від проходження ВЛК. Тому згідно з Конституцією України, ніхто не може двічі притягатися до юридичної відповідальності за однакове правопорушення.

Суд зазначив, що повторне винесення постанови за частиною 3 статті 210-1 КУпАП відносно позивача призводить до порушення принципу правової визначеності, який є обов'язковою складовою верховенства права, а також спричиняє фактичне повторне притягнення людини до адміністративної відповідальності,

– пояснила адвокатка.

Тому суд не побачив підстав, які б дозволяли вдруге притягнути позивача до адміністративної відповідальності. Тому постанову ТЦК було скасовано, а адміністративне правопорушення – закрито.

До слова, центри комплектування мають право виписати кілька штрафів, але за різні правопорушення. Не можна оштрафувати двічі за неявку за повісткою. Але ТЦК надіслати дві різні повістки в різний час накладати штраф за неявку за кожною з них.