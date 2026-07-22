ТЦК дважды оштрафовал мужчину за одно нарушение

Суд в Виннице встал на сторону гражданина, который еще в 1988 году был признан ограниченно годным. В соответствии с законом, мужчина до 5 июня 2025 года не прошел повторную военно-медицинскую комиссию, в связи с чем получил штраф. Об этом пишет адвокат Дарья Тарасенко. Дело №127/2230/26 рассмотрел ее коллега Николай Михальчук.

ТЦК успели наложить на нарушителя штраф, пока срок привлечения к ответственности не истек. В ноябре 2025 года мужчина получил штраф в размере 17 тысяч гривен. Его также обязали пройти ВЛК, что он и сделал.

Но уплаченный штраф и прохождение комиссии не спасли украинца от ТЦК. Спустя почти три месяца сотрудники взяли его в территориальный центр и признали виновным в правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. В соответствии с законом ему вновь выписали штраф. Мужчина обратился в суд, чтобы обжаловать повторное постановление.

Судья установил, что в обоих случаях нарушитель совершил одинаковые действия – отказался от прохождения ВЛК. Поэтому в соответствии с Конституцией Украины никто не может дважды привлекаться к юридической ответственности за одно и то же правонарушение.

Суд отметил, что повторное вынесение постановления по части 3 статьи 210-1 КУоАП в отношении истца приводит к нарушению принципа правовой определенности, который является обязательной составляющей верховенства права, а также влечет за собой фактическое повторное привлечение человека к административной ответственности,

– пояснила адвокат.

Поэтому суд не усмотрел оснований, которые позволили бы во второй раз привлечь истца к административной ответственности. В связи с этим постановление ТЦК было отменено, а дело об административном правонарушении – закрыто.

К слову, центры комплектования имеют право выписать несколько штрафов, но за разные правонарушения. Нельзя оштрафовать дважды за неявку по повестке. Но ТЦК может направить две разные повестки в разное время и наложить штраф за неявку по каждой из них.