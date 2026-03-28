10 днів для родини: військові можуть йти у відпустку за сімейними обставинами

Військові мають право оформити відпустку за сімейними обставинами. Командування має дати кілька днів для перебування воїна з родиною в той момент, коли його присутність є важливою.

Як військовий може отримати відпустку за сімейними обставинами?

Хоча правила воєнного стану передбачають суворі обмеження, законодавство враховує соціальні гарантії військових та дозволяє тимчасово залишити службу для відвідування рідних у складні моменти. Усе грошове забезпечення при цьому зберігається. Про це йдеться в Положеннях про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України.

Водночас законодавчо не встановлено випадки, коли військовий може оформити відпустку за сімейними обставинами. Це рішення покладається на командира, який має враховувати складність обставин.

Однак в Міністерстві оборони зауважили, що поважними причинами для цього можуть бути:

укладення шлюбу;

тяжкий стан здоров'я або смерть дружини (чоловіка), батьків, дітей, рідних братів чи сестер, батьків подружжя та інших родичів;

пожежа або інше стихійне лихо, що спіткало сім'ю або майно військовослужбовця;

інші виняткові обставини.

На підтвердження військовий може подати відповідні документи, однак рішення можливо ухвалити й без повного пакета паперів, якщо зібрати їх немає можливості.

Військовий повинен подати рапорт через застосунок Армія+. Розгляд рапорту проводиться з урахуванням бойової обстановки та потреб. Далі командир видає наказ та відпускний квиток.

Після завершення терміну відпустки воїн має повернутися до військової частини. Якщо за якихось обставин зробити це неможливо, він має попередити командира.

Скільки триває відпустка за сімейними обставинами?

Військовий має 10 календарних днів на розв'язання всіх питань. Додатково він має чотири дні на те, щоб доїхати додому та назад до місця служби. У цей час для військового зберігається повне грошове забезпечення з усіма надбавками та виплатами.

