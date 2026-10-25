Розлучення та виховання дитини: чи дає це право на відстрочку від мобілізації

У випадку розлучення чоловік не може автоматично отримати право на відстрочку від мобілізації як батько-одинак. Для отримання такого статусу необхідне доведення фактичної відсутності участі матері у вихованні дитини та відповідне рішення суду.

Судова практика та зміна підходу до оформлення статусу

Самостійне виховання дитини вимагає підтвердження фактичних обставин у судовому порядку. Звичайної домовленості між батьками або нотаріальної заяви матері про залишення дитини з батьком для ТЦК та СП недостатньо. Про це розповів адвокат Юрій Айвазян на порталі "Юристи.ua".

Так українське законодавство визначає, що розірвання шлюбу та окреме проживання від дитини не звільняють матір від її обов'язків, а батькові не дають права на відстрочку. Навіть перебуваючи за кордоном, вона може брати участь у вихованні та матеріальному забезпеченні неповнолітньої дитини.

Розлучення та виїзд дружини за кордон не дають права на відстрочку як батькові, який самостійно виховує дитину. Для цього потрібні фактичні обставини самостійного виховання й утримання дитини та їх належне судове підтвердження,

– написав експерт.

Судовий порядок установив чіткі обмеження щодо підтвердження статусу батька-одинака. Велика Палата Верховного Суду в постанові від 11 вересня 2024 року у справі №201/5972/22 визначила, що такий факт не встановлюється у спрощеному провадженні за домовленістю сторін.

Суд досліджує це питання виключно в межах реального сімейного спору між батьками щодо виконання ними своїх обов'язків. До розгляду справи обов'язково залучається орган опіки та піклування.

Мати повинна не лише виїхати за кордон чи жити окремо, але й фактично усунутися від її виховання й утримання. Юрій Айвазян додав, що вирішувати конкретний сімейний спір потрібно в позовному провадженні.

Зокрема, батько може звернутися до суду з позовом про позбавлення матері батьківських прав через ухилення від виховання. Проте саме по собі бажання розлучитися чи виїхати за кордон не є автоматичною підставою для такого рішення.

Механізм дій та подача документів

Для підтвердження реального стану справ чоловіку потрібно зібрати докази щоденної участі у навчанні, лікуванні та утриманні дитини. Ними можуть слугувати медичні довідки, документи з навчальних закладів, квитанції про витрати, показання свідків та листування.

Тільки після набрання законної сили відповідним судовим рішенням військовозобов'язаний може звернутися по відстрочку. Заяву разом із пакетом документів та свідоцтвом про народження дитини подають через ЦНАП.

Остаточне рішення щодо надання відстрочки ухвалює спеціальна комісія при ТЦК.

Зазначимо! Доки триває судовий розгляд справи, законодавчих підстав для звільнення від призову чоловік ще не має.

Нагадаємо, з 1 листопада 2025 року заяви на відстрочку подаються через Резерв+ або ЦНАП. У застосунку можна оформити 9 основних категорій відстрочок.

До слова, Офіс Військового омбудсмана пропонував запровадити додаткові вимоги для військовозобов'язаних, які планують оформити звільнення від мобілізації на підставі постійного догляду.