Відповідно до нового закону, відстрочка зберігається для військовозобов'язаних, які утримують трьох або більше дітей до 18 років, а також тих, хто виховує дитину з інвалідністю. Зауважимо, що вона оформляється за допомогою реєстру "Оберіг".

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Хто може отримати відстрочку за сімейними обставинами

Згідно зі статтею 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", відстрочку від призову на службу можна оформити за допомогою реєстру "Оберіг", який використовує дані з інших державних реєстрів для підтвердження права на відстрочку.

За сімейними обставинами можуть отримати звільнення від мобілізації:

жінки та чоловіки, які утримують трьох і більше дітей до 18 років;

одинокі матері або батьки, які виховують дитину до 18 років;

усиновителі, опікуни, піклувальники та прийомні батьки дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, до 18 років.

Що відомо про відстрочку для осіб, які виховують дітей з інвалідністю

Відстрочку також можуть отримати особи, які виховують дітей з інвалідністю, зокрема:

дитину з інвалідністю віком до 18 років;

дитину з важкими захворюваннями (перинатальні ураження нервової системи, вроджені вади, рідкісні хвороби, онкологія, ДЦП, цукровий діабет І типу, хронічні хвороби нирок IV стадії тощо);

повнолітню дитину з інвалідністю І або II групи;

дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа або паліативної допомоги, що підтверджується відповідним документом.

Що відомо про відстрочку для догляду за особою з інвалідністю або літньою людиною

Щодо відстрочки від мобілізації для догляду за інвалідом або літньою людиною, на це мають право:

родичі, які доглядають за хворою дружиною/чоловіком, дитиною або батьками, які потребують постійного догляду;

особи, які мають дружину/чоловіка або батьків з інвалідністю І-II групи (за умови відсутності інших утриманців);

опікуни осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними;

особи, які здійснюють постійний догляд за інвалідом І групи або особою, що потребує постійного догляду (за відсутності інших доглядачів).

Зверніть увагу! Для отримання відстрочки від мобілізації особам, які мають дружину чи чоловіка з інвалідністю або одного з батьків з інвалідністю І чи II групи, необхідно довести відсутність інших працездатних осіб, зобов’язаних їх утримувати згідно із законом.

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