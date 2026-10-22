Коли житло можуть забрати за борги: з 23 жовтня зміниться майновий поріг

З 23 жовтня 2026 року набирають чинності зміни, внесені Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку виконання судових рішень, рішень інших органів та цифровізації окремих етапів виконавчого провадження". Таким чином врегульовано стягнення житла через кредити чи борги.

Коли можуть забрати житло за борги

Загальне правило передбачає – якщо кредит або комунальний борг не забезпечені іпотекою, кредитор не може самостійно вилучити квартиру чи будинок. Для цього потрібен виконавчий документ. Новий закон встановив поріг, коли стягнення є обов'язковим. Про це в коментарі 24 Каналу розповіла адвокат-партнер Lawyer HUB Марія Конрадій.

Стаття 48 вказаного Закону "Про виконавче провадження" встановлює майновий поріг захисту єдиного житла. З 23 жовтня поріг зростає до 50 мінімальних заробітних плат, що становить 432 тисячі 350 гривень.

Експертка наголошує, що існують винятки, при яких стягнення є обов'язковим без урахуванням зазначеного грошового порогу:

якщо таке майно є предметом застави (іпотеки) за виконавчим документом про звернення стягнення на заставлене майно;

у разі відшкодування збитків та шкоди, завданих кримінальним правопорушенням, каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю.

Марія Конрадій Адвокат-партнер Lawyer HUB Якщо борг перевищує поріг, квартиру не продають автоматично. Стаття 50 ЗУ "Про виконавче провадження" допускає звернення стягнення на нерухомість лише за відсутності в боржника достатніх коштів чи рухомого майна, і навіть тоді, за текстом закону, "в останню чергу звертається стягнення на житловий будинок чи квартиру, в якій фактично проживає боржник".

Адвокат каже, що виконавець насамперед звертає стягнення на кошти та інше майно боржника, а за їх недостатності – на нерухомість із дотриманням установленої законом черговості. У цьому випадку, боржник має право повідомити виконавця, на яке майно доцільно звернути стягнення в першу чергу.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала у квітні закон №14005, що автоматизує стягнення боргів в Україні. Обмеження на боржників накладатимуть після автоматичного внесення до Єдиного реєстру боржників.

Передбачено, що нотаріуси перевірятимуть власників квартир, будинків і земельних ділянок у Єдиному реєстрі й блокуватимуть продаж майна, на яке накладено стягнення. Але в деяких випадках продаж такого будинку дозволяють: в межах виконавчого провадження або за погодженням державного чи приватного виконавця.