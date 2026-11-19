В Україні від початку року правоохоронці оголосили про підозру працівникам ТЦК та військово-лікарських комісій на основі понад 200 кримінальних справ. Сума задокументованих хабарів у валюті, гривні, майні та пальному перевищила еквівалент 35 мільйонів гривень.

Підозри отримали посадовці з різних областей

Правоохоронці розслідують 203 кримінальні провадження щодо зловживань під час мобілізаційних процесів. Фігуранти справ, імовірно, причетні до корупції. Причому крім готівки вони брали плату автомобілями та пальним. Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, слідчі вилучили два транспортні засоби й талони на 1,8 тисячі літрів дизелю.

Загалом у справах зафіксували хабарів на понад 811 тисяч доларів США, 15,5 тисячі євро та майже 900 тисяч гривень.

Серед останніх результатів роботи у сфері протидії корупції та службовим зловживанням у ТЦК дві підозри колишнім керівним посадовцям на Закарпатті та Київщині й обвинувальний акт стосовно військовослужбовця ТЦК в Одесі,

– зазначили правоохоронці.

Служба в тилу за цифрові активи на Закарпатті

Серед найгучніших епізодів – справа 59-річного полковника, який раніше керував районним центром комплектування на Закарпатті. Він пропонував мобілізованому чоловіку перевестися в тилову частину. Допомогу експосадовець оцінив у чотири тисячі доларів одразу та планував щомісяця отримувати додатково ще по тисячі доларів. Оплату прийняв двома транзакціями на власний криптовалютний гаманець, після чого його затримали.

Суд уже відправив підозрюваного під варту з правом внесення застави, а його дії кваліфікували як зловживання впливом.



Від початку року повідомлено про підозру 111 посадовцям ТЦК та ВЛК / Фото Офісу Генпрокурора

Конфлікт із застосуванням зброї в установі на Київщині

Ще один інцидент стався на Київщині, де колишній заступник начальника районного ТЦК застосував травматичний пістолет проти чинного військовослужбовця. Чоловік прийшов до центру за довідкою про облік, проте посадовці вимагали від нього повторно пройти медкомісію.

Між громадянами сталася суперечка, через яку посадовець вистрілив відвідувачу в праву ногу гумовою кулею. Чоловік отримав тяжке ушкодження стопи та нервів.

За версією слідства, після стрілянини посадовець намагався приховати обставини події. Слідчому передали гільзу від іншого пістолета аналогічного типу. Підміну встановили за результатами експертизи,

– йдеться в повідомленні.

Наразі експосадовцю загрожує до 12 років ув'язнення за перевищення службових повноважень під час воєнного стану.

Фіктивні штрафи та махінації з реєстрами в Одесі

Паралельно в Одесі до суду передали матеріали щодо співробітника місцевого ТЦК, який за дві тисячі доларів обіцяв видалити персональні дані військовозобов'язаного з бази розшуку. Для цього підозрюваний втрутився в державні цифрові сервіси.

Після передачі грошей у мобільному застосунку Резерв+ з'явилася відмітка про нібито сплачений штраф на 8 500 гривень, хоча громадянин до банку не звертався. Одразу після цього чоловіка автоматично зняли з розшуку в системі Оберіг.

Підозри іншим посадовцям ТЦК

Нагадаємо, раніше на Буковині підозри отримали 5 працівників ТЦК через незаконне утримання, побиття чоловіків та отримання хабарів за уникнення мобілізації. Службовцям уже обрали запобіжні заходи.

У вересні на Закарпатті відкрили кілька подібних кримінальних справ, після яких відбулися кадрові зміни в керівництві центру комплектування. За сприяння Уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця в області покращено умови перебування призваних чоловіків та встановлено камери відеоспостереження.