Подозрения были предъявлены должностным лицам из различных областей

Правоохранительные органы расследуют 203 уголовных дела о злоупотреблениях во время мобилизационных процессов. Фигуранты дел, предположительно, причастны к коррупции. При этом помимо наличных денег они принимали вознаграждение в виде автомобилей и топлива. Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, следователи изъяли два транспортных средства и талоны на 1,8 тысячи литров дизельного топлива.

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Всего по делам зафиксированы взятки на сумму свыше 811 тысяч долларов США, 15,5 тысячи евро и почти 900 тысяч гривен.

Среди последних результатов работы в сфере противодействия коррупции и служебным злоупотреблениям в ТЦК – два подозрения в адрес бывших руководящих должностных лиц в Закарпатье и Киевской области, а также обвинительный акт в отношении военнослужащего ТЦК в Одессе– отметили правоохранители.

Служба в тылу за цифровые активы в Закарпатье

Среди самых громких эпизодов – дело 59-летнего полковника, который ранее руководил районным центром комплектования в Закарпатье. Он предлагал мобилизованному мужчине перевестись в тыловую часть. Помощь бывший чиновник оценил в четыре тысячи долларов сразу и планировал ежемесячно получать дополнительно еще по тысяче долларов. Оплату он принял двумя транзакциями на свой криптовалютный кошелек, после чего его задержали.

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Суд уже поместил подозреваемого под стражу с правом внесения залога, а его действия квалифицировали как злоупотребление влиянием.

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С начала года о подозрении сообщено 111 должностным лицам ТЦК и ВВК / Фото Офиса Генпрокурора

Конфликт с применением оружия в учреждении в Киевской области

Еще один инцидент произошел в Киевской области, где бывший заместитель начальника районного ТЦК применил травматический пистолет против действующего военнослужащего. Мужчина пришел в центр за справкой об учете, однако должностные лица потребовали от него повторно пройти медкомиссию.

Между гражданами возникла ссора, в результате которой чиновник выстрелил посетителю в правую ногу резиновой пулей. Мужчина получил тяжелые повреждения стопы и нервов.

По версии следствия, после стрельбы чиновник пытался скрыть обстоятельства происшествия. Следователю передали гильзу от другого пистолета аналогичного типа. Подмену установили по результатам экспертизы– говорится в сообщении.

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В настоящее время бывшему чиновнику грозит до 12 лет лишения свободы за превышение служебных полномочий во время военного положения.

Фиктивные штрафы и махинации с реестрами в Одессе

Параллельно в Одессе в суд передали материалы в отношении сотрудника местного ТЦК, который за две тысячи долларов обещал удалить персональные данные военнообязанного из базы розыска. Для этого подозреваемый вмешался в государственные цифровые сервисы.

После передачи денег в мобильном приложении "Резерв+" появилась отметка о якобы уплаченном штрафе в размере 8 500 гривен, хотя гражданин в банк не обращался. Сразу после этого мужчину автоматически сняли с розыска в системе "Оберег".

Подозрения в адрес других должностных лиц ТЦК

Напомним, ранее на Буковине под подозрением оказались 5 сотрудников ТЦК из-за незаконного удержания, избиения мужчин и получения взяток за уклонение от мобилизации. В отношении служащих уже избраны меры пресечения.

В сентябре в Закарпатье было возбуждено несколько подобных уголовных дел, после чего состоялись кадровые изменения в руководстве центра комплектования. При содействии Уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца в области улучшены условия пребывания призванных мужчин и установлены камеры видеонаблюдения.