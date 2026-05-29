Суд покарав блогера з Вінниці за образи та шахрайство: прокурори просять більший термін

У Вінниці засудили блогера, який виступав проти ТЦК і мобілізації. На своїх ресурсах чоловік публікував матеріали, які ображали честь і гідність військових.

Що відомо про справу блогера, який систематично дискредитував військових?

Під слідством перебував блогер і засновник інформаційного агентства з Вінниці. Його канали в телеграмі та YouTube мали тисячну аудиторію, серед якої він поширював заяви з ознаками дискредитації мобілізаційних заходів та службовців ЗСУ. Про це пише Офіс Генерального прокурора.

Як виявилося під час слідства, блогер публікував образи щодо територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, заявляв що їхні дії – незаконні. Крім того, він прямо закликав українців ігнорувати вимоги держави й порушувати закон, ухиляючись від мобілізації.

Горе-медійник також персонально ображав військовослужбовців, які виконували свої службові обов'язки. Додатково з'ясувалося, що блогер ще й займався шахрайством.

За матеріалами провадження, блогер розмістив на своєму каналі оголошення про нібито збір коштів на підтримку Збройних Сил України. Для переказів він вказав реквізити банківських карток своєї матері. Надалі, як встановило слідство, отримані від громадян гроші витрачав на власні потреби,

– йдеться в повідомленні.

Викрили ймовірного злочинця та вручили йому підозру в перешкоджанні діяльності ТЦК і СП у 2024 році. Під час досудового розслідування він перебував під вартою.

Враховуючи матеріали справи, суд призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Його визнали винним у шахрайстві та образу честі й гідності військовослужбовців. Останню статтю якраз часто застосовують у справах щодо публічних висловлювань проти українських військових або поширення проросійського контенту.

Прокурори не погодилися з вироком суду. Обласна прокуратура оскаржуватиме вирок блогеру, говорячи, що чоловік має сидіти за ґратами від 5 до 8 років.

Ім'я блогера офіційно не називають, проте видання ZAXID.NET пише, що обвинувачуваним може бути Олександр Шавлюк. Сам він свою провину заперечує. Адвокати Шавлюка говорять, що блогера судять через можливі "політичні переслідування".

Україна ввела санкції проти блогерів

Президент Володимир Зеленський у липні 2025 року ввів у дію рішення РНБО про санкції проти п'яти осіб, які нібито причетні до поширення антиукраїнських наративів. До списку потрапили колишня депутатка від ОПЗЖ Наталія Королевська, російська блогерка Юлія Латиніна, а також громадяни України Геннадій Балашов, Андрій Серебрянський і Тетяна Аксьоненко.

У РНБО пояснили, що підставою стали інформаційні кампанії, які шкодили Україні та підтримували російську агресію. Окремо в Центрі протидії дезінформації заявили, що російська пропаганда часто використовує так званих “опозиційних” блогерів для просування потрібних Кремлю тез у Європі та серед російськомовної аудиторії.