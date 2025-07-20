Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Офісу Президента України.

До теми Зеленський анонсував додаткові контракти щодо дронів-перехоплювачів і нові санкції

Проти кого Зеленський увів санкції?

У санкційному списку, які затвердила Рада національної безпеки і оборони опинилися:

Тетяна Аксьоненко – громадянка Росії, одна з адміністраторів пропагандистського телеграм-каналу "Архангел Спецназа";

– громадянка Росії, одна з адміністраторів пропагандистського телеграм-каналу "Архангел Спецназа"; Геннадій Балашов – екснардеп третього скликання, керівник партії "5.10";

– екснардеп третього скликання, керівник партії "5.10"; Наталія Королевська – міністерка соціальної політики часів президента-втікача Віктора Януковича, нардепка чотирьох скликань (востаннє обиралась від партії ОПЗЖ, склала мандат на початку 2023-го), розшукується за підозрою у недостовірному декларуванні;

– міністерка соціальної політики часів президента-втікача Віктора Януковича, нардепка чотирьох скликань (востаннє обиралась від партії ОПЗЖ, склала мандат на початку 2023-го), розшукується за підозрою у недостовірному декларуванні; Юлія Латиніна – російська "опозиційна" блогерка, відома антиукраїнськими заявами;

– російська "опозиційна" блогерка, відома антиукраїнськими заявами; Андрій Серебрянський – блогер "Андрей Луганский".

Як пояснюється, санкції проти вищезазначених осіб були введені, оскільки вони займалися просуванням антиукраїнських наративів. Зокрема, цих людей звинувачують у тому, що вони брали участь в інформаційних кампаніях, які шкодять Україні та підтримують російську агресію.

Серед обмежень, які запровадили щодо цих 5 осіб є: позбавлення українських держнагород, блокування активів, обмеження торгівельних операцій, обмеження доступу з території України до контенту, який створюють ці люди, а також їх сторінок у соціальних мережах тощо.

Зеленський увів санкції проти 5 осіб за антиукраїнську діяльність: дивіться документ

Реалізацію та моніторинг санкцій проти Королевської, Латиніної, Аксьоненко, Балашова та Серебрянського було покладено на Кабінет Міністрів України, Службу безпеки разом з Національним банком України та Комісією державних нагород та геральдики при Президентові України.

Міністерству закордонних справ України було доручено поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

Примітно, що це перше рішення про санкції, підписане вже новим керівником РНБО Рустемом Умєровим.

До слова, раніше Верховна Рада України запровадила нові санкції проти Росії. Йдеться про судна і повітряні судна Кремля, зокрема і з-поміж так званого "тіньового флоту" країни-агресорки.