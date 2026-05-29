Что известно о деле блогера, который систематически дискредитировал военных?

Под следствием находился блогер и основатель информационного агентства из Винницы. Его каналы в телеграмме и YouTube имели тысячную аудиторию, среди которой он распространял заявления с признаками дискредитации мобилизационных мероприятий и служащих ВСУ. Об этом пишет Офис Генерального прокурора.

Как оказалось во время следствия, блогер публиковал оскорбления в отношении территориальных центров комплектования и социальной поддержки, заявлял что их действия – незаконны. Кроме того, он прямо призывал украинцев игнорировать требования государства и нарушать закон, уклоняясь от мобилизации.

Горе-медийщик также персонально оскорблял военнослужащих, которые выполняли свои служебные обязанности. Дополнительно выяснилось, что блогер еще и занимался мошенничеством.

По материалам производства, блогер разместил на своем канале объявление о якобы сборе средств в поддержку Вооруженных Сил Украины. Для переводов он указал реквизиты банковских карточек своей матери. В дальнейшем, как установило следствие, полученные от граждан деньги тратил на собственные нужды,

– говорится в сообщении.

Разоблачили вероятного преступника и вручили ему подозрение в препятствовании деятельности ТЦК и СП в 2024 году. Во время досудебного расследования он находился под стражей.

Учитывая материалы дела, суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы. Его признали виновным в мошенничестве и оскорблении чести и достоинства военнослужащих. Последнюю статью как раз часто применяют по делам о публичных высказываниях против украинских военных или распространения пророссийского контента.

Прокуроры не согласились с приговором суда. Областная прокуратура будет обжаловать приговор блогеру, говоря, что мужчина должен сидеть за решеткой от 5 до 8 лет.

Имя блогера официально не называют, однако издание ZAXID.NET пишет, что обвиняемым может быть Александр Шавлюк. Сам он свою вину отрицает. Адвокаты Шавлюка говорят, что блогера судят из-за возможных "политических преследований".

Украина ввела санкции против блогеров

Президент Владимир Зеленский в июле 2025 года ввел в действие решение СНБО о санкциях против пяти человек, которые якобы причастны к распространению антиукраинских нарративов. В список попали бывший депутат от ОПЗЖ Наталья Королевская, российский блогер Юлия Латынина, а также граждане Украины Геннадий Балашов, Андрей Серебрянский и Татьяна Аксененко.

В СНБО объяснили, что основанием стали информационные кампании, которые вредили Украине и поддерживали российскую агрессию. Отдельно в Центре противодействия дезинформации заявили, что российская пропаганда часто использует так называемых “оппозиционных” блогеров для продвижения нужных Кремлю тезисов в Европе и среди русскоязычной аудитории.