Правила виїзду чоловіків за кордон у 2026 році: чи розширився перелік осіб

У 2026 році чоловіки підпадають під спеціальні умови перетину державного кордону. Ознайомтеся з категоріями осіб, які мають право на безперешкодний виїзд з України, а також із переліком необхідних документів для оформлення поїздки.

Чи змінились правила виїзду за кордон чоловіків?

У 2026 році правила виїзду чоловіків за кордон залишаються чітко регламентованими українським законодавством. Відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", Постанови КМУ № 57 та її змін (постанова КМУ № 1031 від 26.08.2025), пише 24 Канал.

Відтак чоловіки призовного віку можуть залишати країну лише за наявності військово-облікового документа (ВОД) із VIN-кодом, що підтверджує їхній статус та наявність відстрочки або виключення з обліку.

Довідково: Державна прикордонна служба перевіряє дані через ТЦК та Єдину електронну систему обліку, а відсутність актуального ВОД є законною підставою для відмови у виїзді (ч. 1 ст. 14 Закону України "Про прикордонний контроль").

Хто має право на виїзд у 2026 році?

Перелік чоловіків, які мають право на виїзд, охоплює кілька категорій:

чоловіків віком до 23 та старше 60 років;

інвалідів I – III груп, а також супроводжуючих осіб з інвалідністю;

багатодітних батьків й тих, хто самостійно виховує дітей.

Також виїзд дозволяється військовослужбовцям для лікування, реабілітації або навчання, а чоловікам, які працюють у стратегічних сферах, медіа чи комерційних перевезеннях. Втім, виключно за наявності відповідних офіційних дозволів (Указ Президента № 65/2022, Закон України "Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України").

Варто памʼятати, що забезпечення виїзду залежить саме від наявності в Єдиному державному реєстрі призовників запису про право на виїзд або відстрочку.

Зауважте! Наявність робочої візи країн Європейського Союзу не звільняє військовозобов’язаних громадян України від обов’язку дотримуватися правил перетину кордону під час воєнного стану. Тобто навіть при наявності такої візи чоловіки не мають права залишати країну, оскільки українське законодавство визначає пріоритетні підстави для виїзду

Що потрібно мати із собою чоловіку для перетину кордону?

Для законного перетину кордону необхідно мати паспорт громадянина України для виїзду за кордон, ВОД із VIN-кодом та пакет документів, що підтверджує підставу для виїзду. Зокрема, це можуть бути:

свідоцтва про народження дітей;

довідки про інвалідність;

документи про загибель або зникнення родичів;

направлення на лікування або листи від державних органів.

У разі відмови прикордонників чоловік може оскаржити рішення до суду або ДПСУ відповідно до Закону України "Про прикордонний контроль" та Закону України "Про звернення громадян".

