Що загрожує чоловікам, які виїхали з України й не повернулися: юрист пояснив деталі

Деякі чоловіки мають право їхати за кордон, інші ж перетинають межі України незаконно, щоб уникнути мобілізації. Сам факт виїзду чоловіка з України та його перебування в інших країнах не є порушеням, проте покарання може бути за конкретні порушення закону.

Що загрожує чоловікам призовного віку, які під час війни поїхали за кордон?

У питанні відповідальності правове значення не факт виїзду з України військовозобов'язаних чоловіків, а конкретні дії або бездіяльність, що порушують вимоги законодавства про військовий обов'язок, військовий облік, мобілізацію чи порядок перетину державного кордону. Про це в коментарі 24 Каналу розповів юрист Олег Паньчак.

Дивіться також Тепер по-новому: Норвегія змінює правила перебування для українських чоловіків

Фахівець пояснив, що окремим порушенням не вважається те, що військовозобов'язаний чоловік виїхав. Виїзд за кордон військовозобов'язаного чоловіка не загрожує йому ні адміністративною, ані кримінальною відповідальністю. Покарання лише за саму відсутність на території України немає. Але важливо, щоб цей перетин кордону був законним та дозволеним.

Однак українець може поїхати з України, не відвідавши ТЦК. Тоді це є порушенням Закону про мобілізацію.

Олег Паньчак Юрист, керівник юридичної фірми Якщо особа виїхала законно і перебуває за кордоном, то саме формулювання, що "виїхав перечекати мобілізацію", не є окремим складом правопорушення. Але якщо така особа порушила правила військового обліку, наприклад, не уточнила дані, не з'явилася за належним викликом по повістці або вчинила інше порушення, тоді вже може настати адміністративна, або в інших випадках, кримінальна відповідальність. Саме за конкретне порушення, а не просто за перебування за кордоном.

Таке порушення, за словами експерта, регулюється статтями 210 і 210-1 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Після ухвалення Закону №3696 відбулися зміни щодо санкцій за порушення військового обліку та мобілізації. В особливий період покарання за це є суттєвими. Крім того, закон передбачає спеціальні строки притягнення. Так відповідний штраф може бути накладений протягом трьох місяців з дня виявлення, але не пізніше, ніж через рік з дня вчинення правопорушення.

Паньчак пояснив, що окремим порушенням закону буде незаконний перетин кордону. Відповідальність за такі дії передбачена частиною 1 статті 204-1 КУпАП. Якщо людина бодай здійснила спробу вийти з України поза пунктом пропуску або не мала потрібних документів або використала підробку, то за це може накладатися штраф у розмірі від 200 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян – від 3400 гривень до 8500 гривень, або адміністративний арешт на строк до 15 діб з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення.

"Тобто, якщо особа сама незаконно залишила територію України, тут вже мова може йти про окрему адміністративну відповідальність, незалежно від мобілізаційного аспекту", – зазначив Олег Паньчак.

Чи можуть чоловіка притягнути до кримінальної відповідальності?

Кримінальна відповідальність також не настає автоматично для кожного, хто не повернувся в Україну, адже це теж має супроводжуватися конкретним злочином. Наприклад, арештувати людину можуть за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

За словами юриста, у кожній схожій ситуації потрібно аналізувати документи, виклики, дії особи та наявність правових підстав. Але лише факт того, що військовозобов'язаний чоловік виїхав з України та не повертається – це не злочин.

Після повернення в Україну можуть перевіряти дані військового обліку, наявність зафіксованих порушень і підстави притягнень до відповідальності. Усе залежить не від самого факту виїзду, а від того, чи були конкретні порушення належно встановлені й оформлені,

– підсумував експерт.

Чи планують у ЄС повертати в Україну чоловіків призовного віку?