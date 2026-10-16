Педагогиня з Харкова потрапила на військовий облік: суд пояснив, що саме порушив ТЦК

Другий апеляційний адміністративний суд розглядав взяття харківської викладачки на військовий облік і поянисв, чому такі дії ТЦК були незаконними. Відомо, що позивачці без жодних підстав приписали професію медичної сестри та оголосили в розшук за неявку на медкомісію.

Суд визначив, що постановка жінки на військовий облік була незаконною

Історія розпочалася під час перевірки документів на блокпосту біля Харкова. Поліція та представники ТЦК заявили жінці, що вона має статус військовозобов'язаної і перебуває в розшуку через непроходження військово-лікарської комісії. Для неї це стало шоком, бо спеціальність жінки не є в переліку тих, які змушують ставати на військовий облік. Справу №520/2450/26 розглянув Другий апеляційний адміністративний суд.

Затриману жінку примусово доставили до центру комплектування. Там з'ясувалося, що запис про присвоєння медичної військової спеціальності внесли ще на початку 2022 року. Проте сама харків'янка все життя працювала за педагогічним фахом і ніколи не здобувала медичної освіти.

Особу внесли до реєстру військовозобов'язаних без законних підстав, без документів і без встановлення належності до суб'єктів військового обліку. Призовником вона не була та не ставала на облік. Таким чином, не зрозуміло на підставі яких документів жінка може значитись, як військовозобов'язана та перебувати на обліку та у розшуку,

– йдеться в постанові.

Адвокати жінки зверталися до ТЦК, аби там пояснили взяття жінки на облік. Представники заявили, що первинні паперові справи згоріли під час ракетного удару по будівлі Шевченківського районного ТЦК у липні 2022 року. Через це підтвердити чи спростувати законність запису посадовці не змогли, але виключати жінку з бази навідріз відмовилися.

Як повідомляла "Судово-юридична газета" суд першої інстанції спершу став на бік центру комплектування й припустив, що позивачка могла таємно закінчити медичні курси. Проте апеляційна інстанція таке припущення відкинула як безпідставне.

Судді нагадали фундаментальне правило адміністративного права: саме державний орган зобов'язаний доводити правомірність своїх дій, а не громадянин спростовувати чужі вигадки. Позивачка надала офіційний диплом викладача Харківського педагогічного університету імені Сковороди та витяги з Пенсійного фонду, які повністю підтвердили відсутність будь-якого медичного стажу.

Що постановив суд та які фінансові наслідки для сторін

Колегія суддів окремо розмежувала поняття тимчасового зняття з обліку та повного виключення з нього. Оскільки первинне внесення даних було протиправним, суд постановив саме повністю виключити жінку з військового обліку та стерти інформацію про неї в електронному реєстрі військовозобов'язаних.

З огляду на те що суд зобов'язує відповідача виключити жінку з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів, відомості про порушення нею правил військового обліку також будуть виключені,

– заявив суддя.

Рішення суду захистило громадянку від загрози адміністративних штрафів за порушення обліку, які для громадян можуть сягати від 17 тисяч до 25 500 гривень, а також від ризику блокування рахунків чи обмеження права виїзду за кордон.

Окрім цього, апеляційний суд стягнув із бюджетного рахунку ТЦК 5 тисяч гривень для компенсації витрат позивачки на професійну правничу допомогу.

Скандал з постановкою жінок на військовий облік

Нагадаємо, у квітні дехто з жінок з'ясував, що ТЦК незаконно ставили їх на військовий облік. Народний депутат Федір Веніславський сказав у коментарі 24 Каналу, що це відбувалося, зокрема, через законодавчі прогалини. Тоді ж у парламенті зареєстрували законодавчі акти для виправлення ситуації з військовим обліком жінок.

Нардеп Олександр Федієнко розповідав, що особисто знає про щонайменше 50 таких випадків. За його словами, дані деяких жінок опинилися в базі "Оберіг", можливо, через інтеграцію старих даних у нову базу. Для вирішення потрібно на законодавчому рівні дати Міністерству оборони право знімати таких жінок з реєстру.