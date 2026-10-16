Суд постановил, что постановка женщины на воинский учет была незаконной

История началась во время проверки документов на блокпосту под Харьковом. Полиция и представители ТЦК заявили женщине, что она имеет статус военнообязанной и находится в розыске из-за непрохождения военно-врачебной комиссии. Для нее это стало шоком, поскольку ее специальность не входит в перечень тех, которые обязывают становиться на воинский учет. Дело №520/2450/26 рассмотрел Второй апелляционный административный суд.

Задержанную женщину принудительно доставили в центр комплектования. Там выяснилось, что запись о присвоении медицинской военной специальности была внесена еще в начале 2022 года. Однако сама харьковчанка всю жизнь работала по педагогической специальности и никогда не получала медицинского образования.

Лицо было внесено в реестр военнообязанных без законных оснований, без документов и без установления принадлежности к субъектам воинского учета. Призывницей она не была и не становилась на учет. Таким образом, непонятно, на основании каких документов женщина может числиться военнообязанной, находиться на учете и в розыске,

– говорится в постановлении.

Адвокаты женщины обращались в ТЦК с просьбой разъяснить постановку женщины на учет. Представители заявили, что первичные бумажные дела сгорели во время ракетного удара по зданию Шевченковского районного ТЦК в июле 2022 года. Из-за этого подтвердить или опровергнуть законность записи чиновники не смогли, но исключить женщину из базы наотрез отказались.

Как сообщала "Судебно-юридическая газета", суд первой инстанции сначала встал на сторону центра комплектования и предположил, что истица могла тайно окончить медицинские курсы. Однако апелляционная инстанция отклонила такое предположение как безосновательное.

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Судьи напомнили о фундаментальном правиле административного права: именно государственный орган обязан доказывать правомерность своих действий, а не гражданин опровергать чужие выдумки. Истица предоставила официальный диплом преподавателя Харьковского педагогического университета имени Сковороды и выписки из Пенсионного фонда, которые полностью подтвердили отсутствие какого-либо медицинского стажа.

Что постановил суд и какие финансовые последствия для сторон

Коллегия судей отдельно разграничила понятия временного снятия с учета и полного исключения из него. Поскольку первоначальное внесение данных было противоправным, суд постановил именно полностью исключить женщину из воинского учета и удалить информацию о ней из электронного реестра военнообязанных.

Учитывая, что суд обязывает ответчика исключить женщину из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, сведения о нарушении ею правил воинского учета также будут исключены,

– заявил судья.

Решение суда защитило гражданку от угрозы административных штрафов за нарушение правил воинского учета, которые для граждан могут составлять от 17 тысяч до 25 500 гривен, а также от риска блокировки счетов или ограничения права выезда за границу.

Кроме того, апелляционный суд взыскал с бюджетного счета ТЦК 5 тысяч гривен в качестве компенсации расходов истицы на профессиональную юридическую помощь.

Скандал с постановкой женщин на воинский учет

Напомним, в апреле некоторые женщины выяснили, что ТЦК незаконно ставили их на воинский учет. Народный депутат Федор Вениславский заявил в комментарии 24 Каналу, что это происходило, в частности, из-за пробелов в законодательстве. Тогда же в парламенте были зарегистрированы законопроекты для исправления ситуации с воинским учетом женщин.

Народный депутат Александр Федиенко рассказал, что лично знает как минимум о 50 таких случаях. По его словам, данные некоторых женщин оказались в базе "Оберег", возможно, из-за интеграции старых данных в новую базу. Для решения проблемы необходимо на законодательном уровне предоставить Министерству обороны право снимать таких женщин с учета.