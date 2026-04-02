ВЛК хочуть змінити: адвокат пояснив проблему військових, які раніше були "обмежено придатними"

Нещодавно перший заступник Військового омбудсмана Руслан Циганков повідомив про ініціативу щодо зміни до ВЛК. Мовиться про те, щоб колишні "обмежено придатні" військові могли отримати статус непридатних і звільнитися зі служби.

Однак з юридичного огляду така пропозиція має кілька проблем. Про них 24 Каналу розповів адвокат Руслан Ружицький, зауваживши, що тут важливо прийняти зміни для можливості оформлення інвалідності або ж зменшити вимоги до переліку хвороб.

Якою є проблема військових, які раніше були "обмежено придатними"?

Адвокат пояснив, що колишні "обмежено придатні" – це стара назва. Зараз вони є придатними до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони.

Це ті, хто має хвороби, які помірно впливають на життєдіяльність. Держава вважає що з такими хворобами можна людей залучати до виконання службових обовʼязків на окремих посадах. Зазвичай такі хвороби тягнуть на групу 3 інвалідності. Тобто якщо військовий має таку хворобу, але інвалідності він не оформив, то підстав для звільнення з служби він не має,

– сказав Ружицький.

Зверніть увагу! Заступник військового омбудсмена Руслан Циганков також повідомив, що військові, які за станом здоров'я не можуть виконувати бойові завдання, залишаються на тилових посадах. Вони отримують мінімальні зарплати і формально вважаються придатними до служби, тому не можуть звільнитися.

З юридичного огляду цю проблему можна розв'язати двома шляхами:

Внести зміни в Положення про ВЛК і зменшити вимоги по хворобах, щоб ті хто зараз є "обмежено придатними", попадали з своїми хворобами в категорію непридатних;

і зменшити вимоги по хворобах, щоб ті хто зараз є "обмежено придатними", попадали з своїми хворобами в категорію непридатних; Забезпечити нормальні можливості для того, щоб ті, хто мають хворобу, пройшли ЕКПФО і оформили 3 групу інвалідності.

Адвокат пояснив, що наразі для того, щоб звільнитися зі служби за станом здоровʼя є два варіанти: або мати (чи оформити вже під час служби) інвалідність (навіть 3 група інвалідності дає підстави для звільнення), або пройти ВЛК, яка встановить, що особа є непридатною.

Водночас він зауважив, що з оформленням інвалідності військові мають проблеми. На практиці голова ВЛК рідко формує електронне направлення на проведення оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКПФО).

Є й ще одна процедура, яка також є ускладненою для військових, – вони можуть брати відпустку, щоб пройти всі обстеження, полежати на стаціонарі в лікарні і щоб лікар подав документи на ЕКПФО. І потім ще раз отримати відпустку, щоб прийти на це оцінювання.

Що варто знати про ВЛК зараз?