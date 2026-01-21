У ТЦК пояснили, як відновити втрачені документи після полону

Українські військовослужбовці, які звільнилися з полону, можуть відновити втрачені на війні документи безкоштовно. Жодних адміністративних зборів за поновлення не стягують протягом одного року.

Як відновити паспорт?

Зміни до закону "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" від 15 червня 2025 року звільнили військових від зборів, передає 24 Канал з посиланням на Волинський ТЦК.

Дивіться також Як отримати статус УБД та податися на пільги

Для відновлення паспорта громадянина України звільнені з полону мають звернутися:

до найближчого підрозділу ДМС України;

до центру надання адміністративних послуг (ЦНАП);

або ж до центру обслуговування громадян "Паспортний сервіс".

Послуга надається безоплатно. Але звільнення від сплати ненобхідно підтвердити випискою з Єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Як відновити ідентифікаційний номер?

Податковий номер (РНОКПП) можна відновити у найближчому відділенні Державної податкової служби України. Зробити це можна після відновлення паспорта.

До податкової потрібно подати такі документи:

паспорт громадянина України;

заяву на видачу дубліката РНОКПП.

Як відновити посвідчення УБД?

Для відновлення посвідчення УБД військовому слід звернутися до служби персоналу своєї військової частини або ж у ТЦК за місцем реєстрації.

Знадобляться такі документи:

рапорт;

копія паспорта громадянина України (або ID-картки);

дві кольорові фотографії розміром 3 х 4 сантиметри.

Зауважте! Зображення обличчя військового на фотокартках має займати 65 – 70%.

Як відновити військовий квиток?

Спочатку військовому необхідно звернутися до свого безпосереднього командира та подати рапорт про втрату військово-облікового документа. Після цього командир військової частини має призначити службове розслідування щодо втрати.

Коли розслідування завершиться, військова частина має зібрати пакет документів:

заяву, у якій вказані обставини втрати військового квитка та прохання про повторну його видачу;

паспорт;

фото 3 х 4 сантиметри;

та витяг з наказу про результати службового розслідування

Ці документи потрібно направити до ТЦК, де військовослужбовиць знаходиться на обліку. Лише ТЦК може повторно видати військовий квиток.

Як відновити посвідчення водія?

Посвідчення водія можна відновити у будь-якому сервісному центрі МВС або онлайн, скориставшись електронним кабінетом.

Потрібні будуть такі документи:

паспорт громадянина України;

та ідентифікаційний код.

Які терміни відновлення документів?

На відновлення втрачених документів знадобиться різний час. Строки оформлення наразі таки:

паспорт громадянина України – 3 робочі дні;

ідентифікаційний номер – від 1 до 10 днів;

посвідчення УБД – 1 – 2 місяці;

посвідчення водія – протягом робочого дня.

Важливо! Звільнені з полону військові також мають право безкоштовно відновити втрачену банківську картку у найближчому відділенні свого банку.

Які виплати для звільнених з полону?