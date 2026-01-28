Поділ машини при розлученні: кому може залишитися авто

Розірвання шлюбу рідко обмежується лише особистими переживаннями, за ним майже завжди тягнуться правові наслідки. Серед майнових питань, які найчастіше стають предметом спору між колишнім подружжям, особливе місце займає автомобіль.

Як ділиться автомобіль при розлученні?

Автомобіль належить до рухомого майна та юридично вважається неподільною річчю, тому фізично розділити його між подружжям неможливо. Питання вирішується або за взаємною домовленістю, або в судовому порядку.

Цікаво Не все стає спадщиною: що отримає дружина після смерті чоловіка

Такий підхід випливає зі статті 60 Сімейного кодексу України, яка встановлює презумпцію спільної сумісної власності майна, набутого під час шлюбу. На практиці існує кілька основних варіантів поділу.

Одним із найпоширеніших способів залишити автомобіль одному з подружжя з виплатою грошової компенсації іншому. Як правило, йдеться про компенсацію половини ринкової вартості авто.

Зверніть увагу! Такий варіант можливий лише за згодою того, хто відмовляється від своєї частки на користь грошової виплати. Якщо згоди немає, суд може визнати за кожним із подружжя ідеальні частки без реального поділу майна.

Інший варіант – це продаж автомобіля з подальшим розподілом отриманих коштів між подружжям відповідно до їхніх часток. Цей шлях часто обирають, якщо жоден із колишніх подружжя не має можливості або бажання залишити авто собі.

Цікаво! Існує також варіант компенсація частки автомобіля іншим майном. Наприклад, автомобіль залишається одному з подружжя, а іншому передається рівноцінне майно, як от земельна ділянка, дача, частка у квартирі чи інший актив

Окрему складність становлять ситуації, коли на момент виникнення спору з’ясовується, що автомобіль уже був проданий. У такому разі другий з подружжя має право звернутися до суду з вимогою про стягнення грошової компенсації, що відповідає його частці у вартості відчуженого транспортного засобу.

Коли автомобіль при розлученні не підлягає поділу?

Разом із цим, автомобіль не завжди вважається спільним майном подружжя. Відповідно до статті 57 Сімейного кодексу України, до особистої приватної власності належить майно, набуте одним із подружжя до шлюбу, а також майно, отримане у дарунок або в порядку спадкування.

Якщо транспортний засіб був придбаний за особисті кошти одного з подружжя, отриманий у дарунок або в порядку спадкування, він належить до особистої приватної власності та не підлягає поділу при розірванні шлюбу.

Зауважте! У такому разі другий з подружжя не набуває прав на авто, навіть якщо фактично користувався ним як сімейним транспортом.

Водночас право особистої власності не є абсолютним. У судовій практиці воно може бути поставлене під сумнів, якщо буде доведено, що автомобіль фактично придбавався або утримувався за рахунок спільних коштів подружжя, або якщо в його вартість вкладалися значні сімейні ресурси.

Що ще варто знати про розлучення в Україні?