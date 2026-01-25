Рішення ВЛК можна оскаржити: хто та як може його переглянути
- Військовослужбовець може оскаржити рішення ВЛК, звернувшись до вищих комісій або до суду, якщо вважає рішення необґрунтованим.
- Для оскарження рішення необхідно подати письмову заяву з обґрунтуванням причин незгоди та відповідними документами, причому строк звернення до суду - до шести місяців з моменту виявлення порушення прав.
Висновки військово-лікарських комісій не є остаточними. Українське законодавство передбачає можливість їх перегляду, якщо військовослужбовець вважає рішення необґрунтованим або таким, що порушує його права. Йдеться як про адміністративний, так і про судовий порядок оскарження.
Хто має право ініціювати перегляд рішення ВЛК?
Звернутися з вимогою про перегляд постанови ВЛК може сам військовослужбовець, щодо якого ухвалено рішення. Таке право випливає з Положення про військово-лікарську експертизу, затвердженого наказом Міністерства оборони України №402.
Цікаво Компенсація за невидані речі: коли та як військові можуть отримати гроші
У разі необхідності інтереси військового можуть представляти законний представник або адвокат.
Як відбувається перегляд рішення ВЛК?
Насамперед передбачений досудовий порядок. Рішення районних та міських ВЛК оскаржуються у вищих за підпорядкованістю комісіях: обласних ВЛК або ВЛК Київського міського ТЦК та СП, учтонили у Судовій владі України.
Довідково: Постанови обласних ВЛК можуть бути переглянуті у регіональних ВЛК або в Центральній військово-лікарській комісії, яка є найвищою інстанцією в системі військово-лікарської експертизи.
Для цього слід подати письмову заяву з детальним обґрунтуванням причин незгоди та всіма медичними й службовими документами. Однак особливу увагу варто приділити помилкам у встановленні діагнозу, ступені придатності або причинного зв’язку захворювання з проходженням служби.
Коли звертаються до суду для оскарження рішення ВЛК?
Втім, якщо досудовий перегляд не дав результату або військовослужбовець обирає інший шлях, рішення ВЛК може бути оскаржене в адміністративному суді відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.
При цьому, строк звернення становить до шести місяців з моменту, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, або три місяці після отримання рішення вищої ВЛК.
Чому важливе ВЛК для військовослужбовців?
Проходження військово-лікарської комісії має ключове значення для визначення подальшого статусу військовослужбовця.
Саме ВЛК уповноважена ухвалювати рішення про необхідність надання відпустки для лікування, встановлювати причинний зв’язок поранення, травми чи контузії з виконанням військового обов’язку, а також визначати ступінь придатності до подальшого проходження служби.
Крім того, під час огляду офіційно фіксуються всі наявні на момент проходження комісії діагнози, що має юридичне значення для подальших рішень і виплат.