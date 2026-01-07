Нотаріуси звітуватимуть по-новому: з 1 січня змінюється порядок подання даних до податкової

Із 1 січня 2026 року в Україні набувають чинності нові правила звітування нотаріусів про посвідчені договори та спадщину. Державна податкова служба нагадує, що приватні нотаріуси подаватимуть інформацію щоквартально, а державні — щомісячно.

Яким чином будуть звітувати нотаріуси?

З 1 січня 2026 року про посвідчені договори та видані свідоцтва про спадщину приватні нотаріуси звітуватимуть щоквартально (з деталізацією по місяцях звітного кварталу), а державні – щомісячно, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Судово-юридичну газету". Такі зміни передбачені Законом України № 4536-ІХ від 16 липня 2025 року, яким оновлено низку норм Податкового кодексу України.

Інформацію нотаріуси подаватимуть за формою додатку 4 ДФ до податкового розрахунку відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4. Інформацію слід подавати за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса.

У звітності нотаріуси відображають дані, передбачені пунктом 172.4 статті 172, пунктом 173.4 статті 173, пунктом 174.4 статті 174 Податкового кодексу, зокрема:

про посвідчені договори купівлі-продажу (міни) рухомого та нерухомого майна між фізичними особами;

про посвідчені договори дарування;

про видані свідоцтва про право на спадщину.

Ці відомості є підставою для перевірки правильності нарахувань та контролю за сплатою податку на доходи фізичних осіб та інших обов'язкових платежів,

– додали у податковій.

