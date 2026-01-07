Шлюб онлайн через Дію: як військовим та цивільним одружитися онлайн

В Україні зростає кількість пар, які обирають офіційну реєстрацію шлюбу. Зробити це можна швидко та зручно — онлайн через Дію або у будь-якому відділі ДРАЦС.

Як одружитись онлайн?

Київське міжрегіональне управління Міністерства юстиції фіксує позитивну динаміку: все більше українців надають перевагу офіційному оформленню сімейних стосунків, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Судово-юридичну газету". У відомстві наголошують, що процедура стала простою та доступною для всіх.

У Мін'юсті повідомляють, що зареєструвати шлюб сьогодні можна у зручний спосіб — онлайн через застосунок Дія або традиційно у будь-якому відділі ДРАЦС. Для цього обом нареченим потрібно бути повнолітніми громадянами України, мати ID-картку або закордонний паспорт, авторизуватися в застосунку та подати спільну електронну заяву. Після цього залишається лише обрати зручну дату.

Церемонія проходить у форматі відеозв'язку. Після внесення запису до Державного реєстру актів цивільного стану свідоцтво про шлюб надсилають поштою на вказану адресу в межах України.

Для військовослужбовців і військовослужбовиць процедура ще швидша. Через застосунок Армія+ можна забронювати дату, обравши опцію "Шлюб онлайн", після чого запит автоматично передається в Дію та резервується окремий час для реєстрації.

Реєстрація у ДРАЦС. Ті, хто віддає перевагу традиційному формату, можуть подати заяву і зареєструвати шлюб у будь-якому відділі ДРАЦС незалежно від місця проживання. Наразі це можна зробити без обов'язкового місячного очікування — у визначений день, з урочистою церемонією та отриманням свідоцтва одразу на місці.