Довіреність з-за кордону: як оформити документ, чинний в Україні

Українцям, які перебувають за кордоном, часто потрібно оформити довіреність для представництва своїх інтересів в Україні. Міністерство юстиції пояснило, якими способами це можна зробити та на що варто звернути увагу.

Оформлення довіреності в посольстві або консульстві України

Українці за кордоном можуть оформити нотаріально посвідчену довіреність для використання в Україні двома основними способами: через дипломатичні установи України або у місцевого іноземного нотаріуса, повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство юстиції. Обраний варіант впливає на подальші формальності та строки використання документа.

Основна перевага цього способу – довіреність одразу є чинною в Україні та не потребує перекладу чи легалізації. Для оформлення необхідно записатися на прийом через сервіс е-Консул, підготувати проєкт довіреності та особисто прибути до дипломатичної установи з пакетом документів і сплатити консульський збір.

Водночас цей варіант не завжди зручний: у багатьох країнах консульства перевантажені, а дорога до них може займати значний час, особливо якщо людина проживає не в столиці.

Оформлення довіреності у іноземного нотаріуса

Альтернативою є звернення до місцевого нотаріуса в країні перебування. У такому разі довіреність оформлюється відповідно до законодавства цієї держави та зазвичай іноземною мовою.

Після цього документ необхідно перекласти українською мовою та, залежно від країни, легалізувати. У деяких державах, зокрема Польщі та Чехії, легалізація не потрібна. В інших країнах Європи, а також у США, Канаді та Великій Британії, на довіреність потрібно проставити апостиль. Уже в Україні переклад довіреності засвідчується нотаріально, після чого документ можна повноцінно використовувати.

