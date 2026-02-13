Чи дійсні заламіновані свідоцтва та як отримати повторний документ

Акти цивільного стану підлягають обов'язковій державній реєстрації з внесенням до відповідного реєстру. У разі втрати або пошкодження свідоцтва громадяни можуть отримати повторний документ, однак із заламінованими паперами є нюанси.

Що треба реєструвати у Держреєстрі?

Відповідно до статті 49 Цивільного кодексу України, народження, походження дитини, усиновлення, позбавлення та поновлення батьківських прав, шлюб, розірвання шлюбу, зміна імені та смерть належать до актів цивільного стану. Вони підлягають обов'язковій державній реєстрації з внесенням відомостей до Державного реєстру актів цивільного стану громадян у порядку, визначеному урядом.

Ці норми узгоджуються зі статтями 2 та 3 Закону України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану". Після проведення реєстрації органи державної реєстрації актів цивільного стану видають відповідне свідоцтво, повідомляє Міністерство юстиції.

У разі крадіжки, втрати, пошкодження або знищення оригіналу документа передбачена можливість отримати повторне свідоцтво на підставі актового запису. Із відповідною заявою можуть звернутися особа, щодо якої складено запис, її батьки, усиновлювачі, опікуни чи піклувальники, представники закладів, де постійно перебуває дитина, а також органи опіки та піклування.

Чи можна ламінувати документи?

Згідно зі статтею 20 закону, відділи державної реєстрації актів цивільного стану можуть надавати платні послуги, перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України. Раніше до такого переліку входили ксерокопіювання та ламінування документів, однак нині ці послуги безпосередньо у відділах не надаються.

Водночас стаття 15 Закону України "Про адміністративні послуги" передбачає можливість надання супутніх послуг у приміщеннях центрів надання адміністративних послуг, зокрема виготовлення копій, ламінування чи фотографування.

Заламіновані свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану залишаються дійсними та можуть використовуватися для підтвердження зареєстрованих фактів. Однак у разі потреби проставлення апостиля зробити це на заламінованому документі неможливо. У такій ситуації слід звернутися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану для отримання повторного свідоцтва.

