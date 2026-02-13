Что надо регистрировать в Госреестре?

В соответствии со статьей 49 Гражданского кодекса Украины, рождение, происхождение ребенка, усыновление, лишение и восстановление родительских прав, брак, расторжение брака, изменение имени и смерть относятся к актам гражданского состояния. Они подлежат обязательной государственной регистрации с внесением сведений в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан в порядке, определенном правительством.

Эти нормы согласуются со статьями 2 и 3 Закона Украины "О государственной регистрации актов гражданского состояния". После проведения регистрации органы государственной регистрации актов гражданского состояния выдают соответствующее свидетельство, сообщает Министерство юстиции.

В случае кражи, потери, повреждения или уничтожения оригинала документа предусмотрена возможность получить повторное свидетельство на основании актовой записи. С соответствующим заявлением могут обратиться лицо, в отношении которого составлена запись, его родители, усыновители, опекуны или попечители, представители учреждений, где постоянно находится ребенок, а также органы опеки и попечительства.

Согласно статье 20 закона, отделы государственной регистрации актов гражданского состояния могут предоставлять платные услуги, перечень которых утверждает Кабинет Министров Украины. Ранее в такой перечень входили ксерокопирование и ламинирование документов, однако сейчас эти услуги непосредственно в отделах не предоставляются.

В то же время статья 15 Закона Украины "Об административных услугах" предусматривает возможность предоставления сопутствующих услуг в помещениях центров предоставления административных услуг, в частности изготовление копий, ламинирование или фотографирование.

Заламинированные свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния остаются действительными и могут использоваться для подтверждения зарегистрированных фактов. Однако в случае необходимости проставления апостиля сделать это на заламинированном документе невозможно. В такой ситуации следует обратиться в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния для получения повторного свидетельства.

