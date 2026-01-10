Трудові відносини під час воєнного стану: що варто знати працівникам і роботодавцям

Воєнний стан передбачає особливі правила укладання трудових договорів та організації роботи. Закон дозволяє гнучкіші умови найму, переведення працівників і зміни режиму праці заради безпеки та стабільної роботи підприємств.

Як влаштуватись на роботу під час війни?

На час воєнного стану форма трудового договору визначається за згодою сторін, повідомляє 24 Канал із посиланням на Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці. Під час прийняття на роботу умову про випробувальний термін можна встановлювати для будь-якої категорії працівників.

Роботодавці мають право укладати з новими працівниками строкові трудові договори – як на період дії воєнного стану, так і для заміщення тимчасово відсутніх співробітників.

Закон також дозволяє ширше застосовувати дистанційну та надомну форми роботи. Дистанційні працівники виконують завдання в будь-якому місці за власним вибором, але повинні підтримувати зв'язок із роботодавцем за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій. Надомна робота здійснюється за місцем проживання або в іншому визначеному працівником місці з закріпленою робочою зоною чи необхідними технічними засобами.

Під час воєнного стану роботодавець може тимчасово перевести працівника на іншу роботу, не передбачену трудовим договором, без його згоди. Таке переведення можливе лише за умови, що робота не протипоказана за станом здоров'я та здійснюється для запобігання або ліквідації наслідків бойових дій чи інших загроз життю і нормальним умовам існування людей. При цьому оплата праці не може бути нижчою за середню зарплату за попереднім місцем роботи.

Зверніть увагу! Зміна істотних умов праці та оплати під час воєнного стану також має свої особливості. Працівників повідомляють про такі зміни не пізніше моменту їх запровадження – одразу після ухвалення відповідного рішення роботодавцем, але до допуску до роботи за новими умовами.

