Скарги підсилюють контроль: як українцям захистити право на покупку якісних товарів

Скарги споживачів можуть грати роль для безпечності та якості нехарчових продуктів. Перевірки відбувають не лише за планом, але й тоді, коли люди розповідають про порушення.

Як українці можуть впливати на якість товарів?

Товари нехарчової продукції найчастіше перевіряють в магазинах та на виробництві. Проте скарги чи інформація про нещасні випадки дозволяє посилювати цей контроль. Про це розповіли в Південно-Східному міжрегіональному управлінні Державної служби з питань праці.

Кабінет Міністрів України ще у 2011 році встановив законодавчі норми, за якими люди мають право повідомляти про неякісні товари, зокрема й нехарчові. Громадяни звертаються зі скаргами щодо небезпечної нехарчової продукції й усі ці звернення обов'язково беруть на облік.

Правила, описані в Постанові Кабміну № 1400, визначають збір й аналіз інформації про неякісні товари. Відповідальні органи повинні фіксувати й реагувати на всі звернення громадян щодо небезпечної нехарчової продукції. Тоді вдається підсумувати, які товари були найбільш "проблемними".

Зокрема, аналізуються причини звернень людей, кількість нещасних випадків і шкоди здоров’ю. Інформацію беруть зі скарг, а також з результатів перевірок продукції та повідомлень від медичних закладів, куди звертаються постраждалі.

Дані про виявлені порушення передаються до митниці, правоохоронних органів та інших державних установ.

Кожне звернення – це не просто скарга, а важливий сигнал, який допомагає зробити ринок безпечнішим. Тому, якщо товар завдав шкоди або викликає підозру, звернення до відповідних органів – це не лише захист власних прав, а й внесок у безпеку інших,

– йдеться в повідомленні.

Як поскаржитися в органи ринкового нагляду в Україні?

Згідно з Законом України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" українці можуть подавати скарги до органів ринкового нагляду. Звернення щодо продуктів, побутових товарів, техніки – подаються до Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Скаргу можна подати поштою або онлайн через офіційний сайт відповідного органу. Варто описати проблему, яка виникла, й додатково надати фото чи чек. У разі виявлення порушень органи можуть або заборонити продаж, або оштрафувати виробника.

