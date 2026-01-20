Інвалідність за кордоном: як українцям встановити або продовжити статус дистанційно

Громадяни України, які легально перебувають за межами країни, можуть оформити або продовжити інвалідність без особистого повернення додому. Процедура залежить від того, чи укладено між Україною та країною перебування відповідну міждержавну угоду.

Як підтвердити інвалідність, перебуваючи за кордоном?

Українці, які перебувають за кордоном на законних підставах, мають можливість дистанційно встановити або продовжити інвалідність, повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство юстиції України. Механізм ухвалення рішення визначається наявністю або відсутністю міждержавного договору між Україною та країною проживання.

Якщо міждержавна угода діє, рішення про встановлення інвалідності може ухвалюватися заочно або з використанням телемедицини. Підставою є результати медичних обстежень, проведених у країні перебування. Медичні дані передаються компетентними органами цієї держави до Пенсійного фонду України, який скеровує їх до Центру оцінювання функціонального стану особи. Центр забезпечує переклад документів українською мовою, проводить оцінювання та передає рішення назад до Пенсійного фонду.

Зверніть увагу! Наразі такі міждержавні домовленості Україна має з Польщею, Іспанією, Чехією, Болгарією, Естонією, Латвією, Литвою, Португалією та Словаччиною. У разі відсутності міждержавної угоди, під час дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його завершення експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування приймають медичні документи, видані за кордоном, за винятком документів із Росії та Білорусі.

У поданих медичних документах обов’язково мають бути зазначені діагноз за Міжнародною класифікацією хвороб десятого перегляду, ступінь функціональних порушень, а також результати обстежень і консультацій. До пакета документів додається засвідчений переклад українською мовою. Матеріали можна надіслати лікуючому лікарю поштою або в електронному вигляді.

Важливо! Після опрацювання документів лікар ухвалює рішення щодо направлення на оцінювання, а експертна команда може прийняти остаточне рішення заочно або з використанням телемедицини.

