Проблеми з виплатою кредиту: які рішення передбачені на час воєнного стану

Під час воєнного стану кредитні зобов’язання для громадян не скасовані, однак держава та фінансові установи передбачили низку механізмів, які дозволяють позичальникам врегулювати борги без додаткового фінансового тиску.

Через втрату роботи, доходів або бізнесу багато позичальників опинилися в ситуації, коли вчасні виплати за кредитами стали неможливими. Усвідомлюючи масштаб проблеми, держава запровадила спеціальні механізми, пише 24 Канал.

Вони дозволяють тимчасово врегулювати боргові питання без жорсткого тиску з боку банків та МФО. Ключовим рішенням стало звільнення від відповідальності за прострочення грошових зобов’язань, передбачене нормами Цивільного кодексу та Законом №2120.

Довідково: На період дії воєнного стану і протягом 30 днів після його припинення кредиторам заборонено нараховувати штрафи, пеню та підвищувати відсоткові ставки.

Фактично це означає "паузу" в санкціях: борг не зростає через фінансові покарання, а будь-які спроби їх стягнення можуть бути оскаржені в правовому полі.

Яка специфіка кредитів для військовослужбовців?

Окремі рішення передбачені для військовослужбовців: на час служби за кредитами не нараховуються ні штрафи, ні відсотки. Водночас закон не скасовує самі зобов’язання, адже великі кредити на житло чи автомобіль лише відтерміновуються.

Довідково: це регулюється згідно із Законом № 2011-ХІІ "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей".

Для цивільних осіб діє той самий принцип: відповідальність тимчасово знята, але після завершення воєнного стану питання виплат знову стане актуальним, тож скористатися наданими механізмами варто вже зараз.

Чи можуть реструктуризувати кредит або борг?