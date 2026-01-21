Податкові борги ФОП: яке майно не можуть стягнути

Податковий борг не завжди означає повну втрату майна для фізичної особи-підприємця. Закон встановлює чіткі межі стягнення, визначаючи активи, які не можуть бути використані для погашення заборгованості.

Яке майно ФОПа не заберуть за податковий борг?

Податковий борг фізичної особи-підприємця не означає автоматичне стягнення всього її майна. На це звертають увагу в Державній податковій службі України.

Податкове законодавство чітко визначає межі примусового погашення заборгованості та перелік активів, які не можуть використовуватися як джерело сплати боргу.

Важливо! За загальним правилом, податковий борг може погашатися за рахунок майна платника.

Водночас Податковий кодекс передбачає винятки, що мають принципове значення для ФОП. Зокрема, згідно пункту 87.3 статті 87 ПКУ:

не підлягають стягненню активи, які не належать підприємцю на праві власності;

перебувають у заставі інших осіб або передані ФОП лише у користування: за договорами оренди, лізингу, зберігання, комісії чи довірчого управління.

Крім того, податкова не може звертати стягнення на кредитні та позикові кошти, майнові права третіх осіб, активи з обмеженим або забороненим обігом, а також на кошти, призначені для виплати заробітної плати працівникам.

Чи можна користуватись грошима попри арешт рахунків ФОП?

Якщо рахунки ФОП арештовані державною виконавчою службою або приватним виконавцем, підприємець не втрачає права повністю користуватися коштами. Закон дозволяє здійснювати обмежені видаткові операції навіть під час арешту.

ФОП, який має найманих працівників, може далі платити заробітну плату, але не більше п’яти мінімальних зарплат на місяць на одного працівника (у 2026 році це до 43 235 гривень). Також дозволено сплачувати податки, збори та ЄСВ.

Важливо! Саме підприємець відповідає за те, щоб кошти використовувалися лише на ці цілі. Якщо гроші з арештованого рахунку підуть на інші витрати, це може вважатися порушенням вимог виконавчого провадження.

Що робити, якщо наклали арешт на рахунки?