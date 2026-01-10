Режим окремого проживання подружжя: правова альтернатива розлученню

Коли подружжя переживає кризу, закон дозволяє офіційно встановити режим окремого проживання без розірвання шлюбу. Такий механізм дає час для зваженого рішення і водночас допомагає зменшити негативний вплив конфлікту на дітей.

Що таке режим окремого проживання?

Коли у стосунках настає складний період, подружжя може потребувати часу та простору для переосмислення майбутнього свого шлюбу, повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство юстиції. У таких випадках закон передбачає можливість встановити режим окремого проживання.

Це має особливе значення для сімей із дітьми. Адже поспішне розлучення може негативно позначитися на їхньому емоційному стані, почутті стабільності. Режим окремого проживання допомагає уникнути різких змін у житті дитини та водночас дає подружжю можливість прийняти виважене рішення.

Інститут встановлення режиму окремого проживання подружжя врегульовано статтями 119, 120 Сімейного кодексу України (далі – Кодекс).

Встановлення режиму окремого проживання подружжя. Відповідно до частини першої статті 119 Кодексу суд може постановити рішення про встановлення для подружжя режиму окремого проживання у разі неможливості чи небажання дружини і (або) чоловіка проживати спільно:

за заявою подружжя;

за позовом одного з них.

Правові наслідки встановлення режиму окремого проживання подружжя. Встановлення режиму окремого проживання не припиняє прав та обов'язків подружжя, які встановлені цим Кодексом і які дружина та чоловік мали до встановлення цього режиму, а також прав та обов'язків, які встановлені шлюбним договором (частина перша статті 120 Кодексу).

Проте, з моменту встановлення режиму настають наслідки, передбачені частиною другою статті 120 Кодексу, а саме:

майно, набуте в майбутньому дружиною та чоловіком, не вважатиметься набутим у шлюбі. (Таким чином, у цей період режим спільної сумісної власності на майно призупиняється стосовно майна, набутого за кошти, отримані під час сепарації. Майно, набуте не за рахунок спільного майна подружжя, вважатиметься приватною власністю кожного з них. Однак майно, яке придбане за рахунок накопичень сім'ї (до встановлення режиму), буде вважатися спільною сумісною власністю подружжя);

дитина, народжена дружиною після спливу десяти місяців, не вважатиметься такою, що походить від її чоловіка. (У такому випадку чоловік не буде автоматично записаний батьком у Свідоцтві про народження дитини на підставі Свідоцтва про шлюб. Встановлення походження дитини буде відбуватися з дотриманням правил глави 12 Кодексу).

Припинення режиму окремого проживання. Режим окремого проживання припиняється:

у разі поновлення сімейних відносин;

за рішенням суду на підставі заяви одного з подружжя (частина друга статті 119 Кодексу).

