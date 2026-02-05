Спадщина без нерухомості: які грошові виплати та компенсації переходять спадкоємцям

До складу спадщини входять не лише квартири чи земельні ділянки, а й грошові кошти та права на їх отримання, які належали людині за життя. Йдеться, зокрема, про зарплату, пенсію, банківські вклади, страхові виплати та компенсації, порядок успадкування яких визначений Цивільним кодексом України.

Яку власність може охоплювати спадщина?

Спадщина може включати не тільки нерухомість або транспорт, а й гроші та майнові права, які належали людині, але не були отримані нею за життя, повідомляє Міністерство юстиції України. Це, зокрема, заробітна плата, пенсія, соціальні виплати, банківські вклади, страхові відшкодування, компенсації збитків чи моральної шкоди.

Відповідно до Цивільного кодексу України, спадкування – це перехід прав і обов'язків від померлої особи до спадкоємців. До складу спадщини входять усі майнові права та обов'язки, які існували на момент смерті і не припинилися з її настанням. Водночас закон прямо визначає перелік прав, які не успадковуються, зокрема особисті немайнові права, право на аліменти, пенсію чи інші виплати, встановлені законом, а також права, нерозривно пов'язані з особою померлого.

Окремо врегульоване питання виплат, які належали спадкодавцеві, але не були отримані ним за життя. Суми заробітної плати, пенсії, стипендії, аліментів, допомог та інших соціальних виплат передаються членам сім'ї померлого, а за їх відсутності – входять до складу спадщини. При цьому членами сім'ї вважаються особи, які спільно проживали, були пов'язані спільним побутом і мали взаємні права та обов'язки.

Що ще може підлягати спадкуванню?

Банківські вклади також підлягають спадкуванню. Вкладник може за життя визначити особу, яка отримає вклад після його смерті, шляхом заповіту або окремого розпорядження банку. У будь-якому разі право на вклад входить до складу спадщини, а заповіт, складений пізніше, може скасувати попереднє розпорядження фінансовій установі.

Страхові виплати, як правило, спадкуються на загальних підставах. Виняток становлять випадки, коли в договорі страхування прямо зазначена особа, якій має бути здійснена виплата у разі смерті страхувальника – тоді ці кошти не входять до спадщини.

Також спадкоємцям можуть перейти права на відшкодування збитків, стягнення неустойки, отримання компенсації або моральної шкоди, якщо відповідні суми були присуджені судом спадкодавцеві за його життя або передбачені законом.

Підтвердженням переходу майна та майнових прав є свідоцтво про право на спадщину, яке нотаріус видає після спливу шести місяців з дня відкриття спадщини. В окремих випадках, за наявності важливих обставин, спадкоємець може отримати дозвіл на часткове одержання банківського вкладу ще до завершення цього строку.

