"Доброзвичайність" і скандальні закони: у Раді готуватимуть зміни до проєкту Цивільного кодексу

Законотворці хочуть суттєво оновити приватне право України. Законопроєктом №15150 передбачено, що воно регулюватиметься 9 книгами, де будуть описані норми щодо особистих, речових, сімейних, спадкових і міжнародних приватних відносини. Оновлення нібито забезпечуючи дерадянізацію законодавства.

Чи потрібне оновлення цивільного законодавства?

Цивільний кодекс України не оновлювався глобально з 2003 року. Концепція цілком зрозуміла для більшості громадян. Проте не всі у Верховній Раді одностайно голосують за такі зміни зараз. Під час засідання 28 квітня народні депутати лише взяли за основу законопроєкт про масштабне оновлення та системний перегляд цивільного права України. "За" проголосували 254 народні обранці, передає Апарат ВР. Далі – друге читання й можливе внесення змін.

Проєкт Цивільного кодексу досі викликає дискусії. Не повністю підтримують його й деякі парламентарі. 24 Канал поспілкувався з народною депутаткою від фракції "Голос" Інною Совсун, яка заявляє, що проєкт фактично повертає Україну до CPCP. Вона з командою готує свої поправки до другого читання.

Як розповіла народна депутатка, оновлення законодавства потрібне, але проблема є в тому, яким чином воно відбувається та хто залучений до розробки. За її словами, текст кодексу писали фахівці-юристи, переважно з академічного середовища. Водночас інші категорії фахівців, які є експертними у специфічних питаннях, не були залучені. І якщо юристи мають якусь свою експертизу, переважно з приводу того, як оформлювати ті чи інші норми законодавства, то до огляду конкретних проблем краще було б довірити іншим експертам і громадським організаціям.

Iнна Совсун Народна депутатка От вони абсолютно не були залучені до цього. Починаючи, наприклад, зі спільнот лікарів – це тільки один з тих пунктів, який в публічних дискусіях виринали. Говорять, що давно треба було оновити законодавство з приводу репродуктивних прав. Для цього треба було спитати думку людей, які тямлять в репродуктивних правах. Дізнатися, в чому там потрібно оновлення і тоді змінювати. Просто юристи цієї експертизи не мають і зробили все як їм здавалося за краще чи не краще. Сподіваюся, що вони саме з цих міркувань діяли.

Які поправки потрібні в проєкті?

Інна Романівна додала, що вона працює над поправками щодо сімейних прав. Вона говорить, що концептуально там потрібно переписати ледь не всі норми.

Парламентарка звернула увагу на норму "доброзвичайності", яка наскрізно прописана по законодавству. Багатьох цікавить, що ж це означає в контексті права. Інна Совсун зазначає, – логіку цієї норми та її правозастосування нормально не може пояснити абсолютно ніхто.

Іншою проблемою є підхід до шлюбу, який дуже нагадує російське законодавство. Наприклад, проєкт зовсім не враховує права одностатевих пар. Також у новому Цивільному кодексі пропонуються "створити проблеми" для людей, які хочуть розлучитися. Зокрема дискутовною стала норма про час на примирення для подружжя протягом 6 місяців і обов'язковість цієї норми для пар, які мають дітей.

Це такий чистий "руский мір", який тягнуть в українське законодавство ще під гаслами, що це, мовляв, європейська інтеграція. От тому по Сімейному кодексу я звичайно буду подавати поправки й пробувати це виправляти. Але треба розуміти, що тут хибна ідеологія закладена початково, і це буде найбільша битва – аби автори, комітет, спікер Руслан Стефанчук погодилися з тим, щоб цю ідеологію поміняти,

– говорить Інна Совсун.

Чи дійсно кодексом пропонуються суттєві обмеження щодо права на розлучення?

На суд розробники проєкту пропонують покласти право відмовитися розлучати пару і визначити термін до 6 місяців на примирення, якщо це, на його думку, відповідає принципам доброзвичайності.

"Окрім того, що це абсолютно надмірне втручання держави в особисте життя громадян, треба розуміти, що це ж також дуже подовжить терміни розлучень і збільшить навантаження на суди, які без того зараз перевантажені. А ще це збільшить видатки, тому що це треба більше грошей витрачати на адвокатів", – зазначила народна депутатка.

Совсун додала, що проєкт Цивільного кодексу додатково звертає увагу, що всі норми про примирення, обов'язкові процедури й таке інше скеровані на захист прав дітей. Але є й такі пропозиції, які не зовсім враховують потребу в захисті неповнолітніх.

Наприклад, зараз законодавство дозволяє примусове стягнення аліментів за період останніх 10 років через суд, якщо особа добровільно не сплачує аліменти. А в тексті законопроєкту йдеться про скорочення цього терміну до одного року. Для чого це потрібно та яка логіка змін – досі невідомо.

Мені б дуже хотілося почути від авторів коментарі пояснення, в інтересах кого ці норми приймаються,

– сказала парламентарка.

Що відомо про розробку законопроєкту про оновлення Цивільного кодексу?

Перша спроба оновити Цивільний кодекс була у січні, коли спікер парламенту зареєстрував законопроєкт №14394. Ще тоді правозахисники та суспільство почали коментувати суперечливі положення. В коментарі 24 Каналу адвокат Станіслав Ліфлянчик розповідав як про негативні, так і позитивні можливі оновлення.

Ухвалення проєкту №15150 що означає початок масштабної реформи приватного права. Нові суперечливі норми критикують поміж іншим відомі особистості та громадські організації.

Водночас з проєкту нового кодексу прибрали дозвіл на шлюб із 14 років. Також громадян не будуть примусово одружувати, якщо один з пари цього не хоче. Стефанчук також повідомив, що в проєкті немає ініціативи, яка б дійсно забороняла розлучення під час вагітності та протягом року після пологів.