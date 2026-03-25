Менше бюрократії в правах дітей і фінансова підтримка на дороги: які нові закони підтримала Рада

Верховна Рада під час засідання 25 березня вдосконалила порядок вчинення правочинів в інтересах малолітніх та неповнолітніх осіб. Закон передбачає, що батьки та опікуни повинні дбати про збереження та використання майна дитини в її інтересах.

Що передбачає закон №12254?

Згідно з рішенням депутатів Закон щодо вдосконалення порядку вчинення правочинів в інтересах малолітніх та неповнолітніх осіб доповнює Сімейний та Цивільний кодекс України та низку раніше ухвалених законів. Про це йдетьс на сайті Верховної Ради.

За підтримку законопроєкту проголосували 285 народних обранців. Так тепер орган опіки та піклування не повинен видавати дозволи в разі вчинення правочину, за яким малолітня або неповнолітня дитина набуває у власність майно безоплатно.

Встановлено, що правочин щодо дитини може відбуватися без згоди одного з батьків чи усиновлювачів, якщо він був захоплений у полон, перебуває у заручниках, зник безвісти за особливих обставин, перебуває в нейтральній державі, проживає окремо від дитини протягом не менш як шість місяців та не бере участі у вихованні та утриманні дитини.

Діти та особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування зможуть отримувати безоплатну вторинну правничу допомогу на всі види послуг, передбачених частиною другою статті 13 нового Закону.

Важливо! Законодавці зазначають, що після ухвалення документу механізм отримання права власності на нерухоме та інше цінне майно малолітнім та неповнолітніми особами стане простішим. У таких випадках не будуть створюватися додаткові бюрократичні перешкоди та не затягуватиметься моменту набуття ними права власності на майно.

Що дає Україні фінансова угода з Європейським інвестиційним банком у рамках Ініціативи ЄС "Шляхи солідарності"?

Під час засідання депутати також ратифікували угоду, яка передбачає надання Україні фінансової підтримки з боку Європейського інвестиційного банку, передає 24 Канал. Так дорожній сектор отримає позику обсягом 134 мільйонів євро. За ці гроші відбуватиметься реконструкція та розвиток ключових експортних маршрутів і покращуватимуть інфраструктуру перетину кордону з державами ЄС. Також частина кредиту піде на термінове відновлення та капітальний ремонт пошкодженої дорожньої інфраструктури.

