Оформлення статусу УБД за новою підставою: як Кабмін змінив правила для військових

Кабінет Міністрів вніс зміни до правил отримання статусу учасника бойових дій. Тепер посвідчення дозволено отримувати повторно, якщо підстава в людини змінилася.

Що змінилося для УБД

Військові раніше мали проблему, якщо статус учасника бойових дій їм надавали за минулі роки або інші заслуги. Ті, хто після повномасштабного вторгнення знову взяли до рук зброю, мають право переоформити посвідчення, маючи нову підставу. Про це повідомили на сайті уряду.

Як повідомили у відомстві, бюрократичні проблеми виникали через юридичні колізії. Після створення чіткого механізму захисникам і захисницям дозволяють оформити статус УБД за участь у відсічі російської повномасштабної агресії.

Тобто тепер захисники, які виконували завдання у різних умовах та на різних етапах війни, не втратять законні пільги, виплати чи право на допомогу через технічні чи юридичні розбіжності в законах. Йдеться про:

воїнів, які виконували обов'язки на території інших держав, брали участь у розмінуванні, виконували спеціальні завдання тощо;

громадян, які долучилися до антитерористичної операції, забезпечення її проведення, а також здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони в Донецькій та Луганській областях;

захисників і захисниць, які борються з військовою агресією Росії проти України після 24 лютого 2022 року;

учасників руху опору, конфіденційного співробітництва тощо.

Після запроваджених Кабміном змін статус учасника бойових дій надається за загальною процедурою незалежно від того, чи в людини вже є аналогічний статус, отриманий раніше за іншими пунктами закону.

Якщо особа має право на статус за кількома різними підставами одночасно, їй видається одне паперове посвідчення на вибір. Інформація про наявність статусу за іншими правовими підставами підтверджуватиметься зручним витягом із Єдиного державного реєстру ветеранів війни,

– повідомили в уряді.

Там додають, що зараз відомо про приблизно тисячу військовослужбовців, які пройшли через різні етапи захисту країни. Вони мають право безперешкодно оформити статус УБД за участь у відсічі повномасштабного вторгнення.

Що робити захисникам і захисницям

Громадянам радять стежити за набранням чинності новими нормами. Після цього ветерани, які раніше зіткнулися з відмовами чи не могли подати документи через наявний статус, зможуть звернутися із заявою до уповноважених органів.

Важливо мати всі необхідні довідки про безпосередню участь у бойових діях, різні накази чи інші підтверджувальні документи.

Держава продовжує працювати над тим, щоб бюрократія не заважала тим, хто віддав найголовніше заради захисту України,

– зазначають урядовці.

Нагадаємо, військові можуть оформити статус учасника бойових дій автоматично через Єдиний державний реєстр ветеранів війни.

В іншому випадку статус можна отримати шляхом подання заяви, підтвердження участі у бойових діях та двох фото до комісії військового управління.