Попереду складні дебати: чи зможуть в Раді змінити скандальні норми нового Цивільного кодексу

Новий Ціивільний кодекс будуть допрацьовувати і, крім того, зважатимуть на думку суспільства. До другого читання законопроєкту норми можуть бути змінені в позитивнішу сторону.

Чи будуть змінювати проєкт нового Цивільного кодексу?

Законодавці врахують критику проєкту, зокрема книги про сімейне право. Необхідні поправки обіцяють внести найближчим часом. Про це розповів віцепрем'єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка, передає РБК-Україна. Перед другим читанням відбудуться складні дебати.

Так у час між першим і другим читанням законопроєкту №15150 детально вивчатимуться зауваження й додаватимуть необхідні поправки. Качка зазначає, що дебати відбудуться перед другим читанням. Але це ще не кінець історії з розробкою кодексу.

Знадобиться кілька місяців, перш ніж він буде підготовлений, тому що єдиний спосіб забезпечити легітимність Цивільного кодексу та приватного права загалом – це його прийняття суспільством,

– говорить посадовець.

Віцепрем'єр Тарас Качка додав, що за допомогою дебатів, імовірно, вдасться об'єднати всі питання законодавства, зокрема того ж сімейного права, питань дискримінації тощо. Уряд хоче, аби всі конфліктні питання мали належне врегулювання в законі.

Тим часом люди активно протестують щодо ухвалення законопроєкту про новий Цивільний кодекс, передають кореспонденти 24 Каналу. Активісти кажуть, ухвалювати його в такому вигляді, як зараз не можна. Дискримінація, описана в проєкті стосується прав жінок, дітей, спільноти ЛГБТК+ спільноти й загалом обмежать свободу слова. Низка статей також загрожує праву власності українцям.

Тому внесення змін надалі може прибрати дискримінаційні норми й зробити так, щоб Цивільний кодекс дійсно працював для людей, а не проти їхніх конституційних гарантій.

Оновлення Цивільного кодексу вже пройшло перший етап

28 квітня Верховна Рада голосами "за" підтримала проєкт нового Цивільного кодексу в першому читанні. Документ складається з кількох книг і має комплексно змінити цивільні та сімейні відносини в Україні.

Проєкт нового Цивільного кодексу може ускладнити процедуру розлучення. Про це неодноразово заявляли юристи. Зокрема це пов'язано зі змінами строків на примирення. Також пропонують змінити правила щодо аліментів – скоротити строки їх стягнення та запровадити коротший термін для нарахування пені, що може ускладнити захист прав отримувачів. Водночас серед плюсів експерти називають обов’язок платити інфляційні втрати та 3% річних за прострочення аліментів.

У проєкті кодексу передбачені норми, які можуть обмежити доступ до публічної інформації та відкритих даних. Зокрема, вводиться поняття "права на забуття", яке дозволяє вимагати видалення інформації навіть без доведення її недостовірності. Експерти застерігають, що це може створити ризики для прозорості, журналістських розслідувань і навіть дозволити приховувати дані про корупцію чи бізнес-зв'язки.