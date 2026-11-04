Рада пропонує розміщувати РЕБ на приватній землі: яку вигоду матимуть власники

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який дозволить військовим оперативно встановлювати засоби радіоелектронної боротьби на приватних земельних ділянках та об'єктах нерухомості. Власники майна натомість отримають фінансові гарантії від держави.

Що змінить новий спеціальний земельний режим

Засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) – це спеціальні комплекси, які глушать сигнали навігації ворожих безпілотників чи ракет і збивають їх із курсу. Наразі захисники часто стикаються з юридичною невизначеністю, коли найзручніша для антени висота чи ділянка належить приватному власнику або бізнесу. Тому народні депутати зареєстрували законопроєкт №16210 про посилення оборонних заходів. Ініціаторами виступили члени Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Документ розробили для того, щоб військові могли швидше реагувати на повітряні атаки ворога й прикривати міста куполом радіоелектронного захисту.

Законопроєкт вносить зміни до Земельного кодексу України та запроваджує особливі правила на час воєнного стану й ще на пів року після його завершення.

Такий режим передбачає можливість використання земельних ділянок будь-якого цільового призначення для розміщення засобів радіоелектронної боротьби або радіоелектронної розвідки, а також встановлює обов'язок фізичних та юридичних осіб забезпечувати доступ військових формувань до відповідних об'єктів. Окремо визначається порядок компенсації вартості спожитих комунальних послуг та інших витрат, пов’язаних із функціонуванням зазначених засобів, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України,

– уточнюють автори законопроєкту.

Тобто військові зможуть тимчасово залучити територію підприємства, поле чи дачну ділянку, якщо саме там досягається максимальний технічний радіус дії обладнання.

Хто заплатить за комунальні послуги та збитки

Водночас запропоновані норми передбачають фінансовий захист для громадян та бізнесу, чиє майно використовуватимуть для оборони. Власникам гарантують повну компенсацію витрат на комунальні послуги, зокрема електроенергію, яку споживатимуть потужні військові станції.

Конкретний механізм і строки виплат компенсацій має затвердити Кабмін окремою постановою одразу після ухвалення закону.

Законодавці окремо наголошують, що нових кримінальних покарань документ не вигадує.

Проєкт Закону не запроваджує нову відповідальність, а лише підтверджує застосування вже чинної норми статті 114-1 Кримінального кодексу України у випадках перешкоджання розміщенню засобів радіоелектронної боротьби або радіоелектронної розвідки. Таке уточнення забезпечує правову визначеність та узгодженість між нормами оборонного та кримінального законодавства. Це забезпечує баланс між потребами оборони держави та дотриманням прав власників майна,

– йдеться в пояснювальній записці.

Законодавці вважають, що правові зміни допоможуть створити нормативну базу, яка дозволяє військовим формуванням оперативно розгортати засоби РЕБ/РЕР для посиленого захисту території. Але при цьому не буде порушено права власників майна завдяки чітким механізмам компенсації витрат.

Нагадаємо, раніше радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов заявляв, що нині Росія оснащує свої безпілотники оптико-навігаційними системами. Такі зміни роблять їх стійкими навіть до українських засобів радіоелектронної боротьби.

Проте щоденно під час російських атак бійці протиповітряної оборони показують результати боротьби з ворожими дронами. Так, за минулу ніч військові збили та подавили сигнал 272 безпілотників, серед яких 64 були реактивними.