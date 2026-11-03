Знешкодили майже 5 тисяч безпілотників: Генштаб розкрив масштаби дронових атак Росії у жовтні

Подробиці повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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Що відомо про масштаб ворожих обстрілів України?

Російські війська застосовували апарати типів "Шахед-131/136" та реактивні "Шахед-238", відомі в російській кодифікації як серія "Герань".

Основною метою ворога залишалися спроби виснажити систему протиповітряної оборони, завдати ударів по критичній інфраструктурі та залякати цивільне населення.

Для відбиття повітряних нападів українське командування залучало винищувальну та армійську авіацію, зенітні ракетні підрозділи, підрозділи радіоелектронної боротьби, операторів безпілотних систем і мобільні вогневі групи.

Результативність перехоплення різних модифікацій

Показники збиття суттєво відрізняються залежно від характеристик ворожих безпілотників. Ефективність протидії реактивним дронам становила 66%, тоді як звичайні модифікації оборонці неба знешкоджували на рівні 89%.

Військові наголошують, що досягти таких результатів вдалося попри постійні тактичні хитрощі противника. Окупанти регулярно змінювали маршрути і висоти польотів, запускали дрони-імітатори та поєднували безпілотники з ракетними ударами.

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Попри високу точність оборони, навіть успішна робота підрозділів не ліквідує загрозу повністю. Громадян закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги через падіння уламків і ризик прямих влучань.

"Боротьба триває", – коротко резюмували в Генштабі.

Дефіцит перехоплювачів проти балістичних ударів

Особливо гострим викликом залишаються удари балістичним озброєнням, яке ворог активно запускав по цивільних об'єктах упродовж місяця. Сили оборони потребують збільшення кількості сучасних засобів боротьби з балістикою та продовжують інтегрувати багаторівневу систему виявлення загроз.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначав, що перехоплення балістичних ракет ускладнюється постійним дефіцитом ракет PAC-3 для комплексів Patriot.

При цьому, Ігнат зазначав, що витрачених в Ірані ракет для Patriot могло б вистачити Україні на кілька років.