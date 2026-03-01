Гарантоване право: як військові можуть звільнитися через інвалідність дружини чи чоловіка

Військовослужбовець може звільнитися, якщо має потребу доглядати дружину чи чоловіка з інвалідністю. Для цього існують дві окремі підстави, норми яких командування часто неправильно розуміє.

За яких умов військовий може звільнитися за потребою догляду?

Низку підстав та вимог щодо звільнення через інвалідність дружини чи чоловіка встановлює Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу". Таке право службовець отримує, якщо має дружину чи чоловіка з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи. Водночас закон не визначає ️додаткові вимоги щодо наявності інших членів сім’ї, які можуть утримувати й доглядати за непрацездатним членом родини.

Підставою та доказом для звільнення вважається рішення МСЕК чи нині чинної ЕКОПФО та навіть ЛКК. У документі визначено необхідність здійснювати догляд за дружиною (чоловіком), які отримали інвалідність унаслідок:

онкологічного захворювання;

відсутності кінцівок (кінцівки), кистей (кисті), стоп (стопи) чи одного з парних органів;

психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів.

Будь-які додаткові медичні документи для звільнення зі служби за потребою догляду не потрібні.

Якщо підстава звільнення оформлена правильно та коректно зібраний пакет документів, то командування не може визначати інші норми для звільнення, ніж ті, що зазначені в Законі.

Адвокатка Дар'я Тарасенко зазначала, що раніше чітко прописаних норм не було, а тому кожна військова частина по-своєму тлумачила. Командири могли не визнавати доказом висновок ЛКК і просили додаткові документи, щоб підтвердити потребу в догляді.

Тепер для оформлення звільнення за такими підставами необхідні:

копія свідоцтва про шлюб; документ, що підтверджує інвалідність; висновок лікарів про потребу в догляді.

У деяких випадках – при наявності в дружини чи чоловіка інвалідності ІІІ групи – частина може просити документ, що підтверджує відповідне захворювання або причину інвалідності.

Які ще соціальні гарантії передбачені у 2026 році?