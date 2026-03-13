Звільнення зі служби через пенсію: чи дозволяє це закон під час війни

Верховний суд розглянув справу, згідно з якою військовому відмовили у звільненні зі служби на пенсію. Фахівці поянили, чому зараз це не можливо.

Чи можуть військові звільнитися через вихід на пенсію?

До суду звернувся військовий з позовом до частини, яка не погодилася відпустити його на пенсію. Він доводив, що мав право на таке звільнення згідно зі статтею 115 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Від частини чоловік вимагав призначення дострокової пенсії та стягнення за моральну шкоду. Про це йдеться в огляді судової практики Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду у справах щодо військової служби.

Своє право на вихід на пенсію військовий чітко обґрунтував. Він зазначив, що йому виповнилося 55 років, він має статус учасника бойових дій та вже має необхідний страховий стаж для виходу на пенсію.

Водночас військова частина пояснила своє рішення не відпускати воїна за служби. Представник підрозділу зазначив, що військовослужбовців, призваних під час мобілізації, можна звільнити лише на підставах, які описані в статті 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу". Мовляв, дострокове призначення пенсії законодавчо не передбачене.

Так Верховний Суд не задовольнив скаргу, а рішення попередніх інстанцій залишив без змін. Суддя зауважив, що закон, на який посилався військовий, регулює лише питання пенсійного забезпечення, але підстави для звільнення зі служби зазначені в інших правових документах.

Призначення пенсії не впливає на обов’язок військовослужбовця проходити службу за мобілізацією, оскільки питання звільнення регулюються спеціальним законом,

– пояснює Верховний суд.

Що з цього приводу кажуть фахівці?

Військовий адвокат Роман Лихачов у коментарі 24 Каналу, підтвердив, що військовий може звільнитися лише на підставі пунктів, які передбачені в статті 26 Закону "Про військовий обов’язок і військову службу". У випадку, коли призов був законний і він не скасований рішенням суду, то військових звільнюють виключно за тими підставами.

Щодо віку, каже фахівець, в Законі є лише підстава про звільнення після досягнення 60 років – граничного віку для служби в армії.

Роман Лихачов Військовий адвокат У інших випадках військова частина навіть ніякий пункт не поставить, за яким військового можна звільнити. При досягненні 60 років особа може бути звільнена. Тобто вже частина зобов'язана це зробити.

У яких випадках можливе дострокове звільнення зі служби?