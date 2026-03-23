Право на звільнення по догляду за дитиною: суд викрив дискримінацію у військовій частині
- Адміністративний суд у Кіровограді визнав протизаконну бездіяльність військової частини, яка відмовила військовослужбовиці в звільненні через догляд за дитиною.
- Суд зобов'язав військову частину переглянути рапорт жінки.
Військовослужбовиця подала позов проти своєї частини, командування якої не дозволяло їй звільнитися на підставі виховання дитини. Адміністративний суд у Кіровограді частково визнав протизаконну бездіяльність військової частини.
Що відомо про справу про звільнення військовослужбовиці через догляд за дитиною?
У суді розглянули справу щодо визнання бездіяльності військової частини, в якій служить позивачка. Вона офіційно одружена з військовослужбовцем та виховує з ним дитину 2018 року народження. Згідно з частиною 12 статті 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" вона має право на звільнення у запас. Відповідний рапорт жінка подала командуванню.
Через кілька тижнів рапорт військовослужбовиці повернули без погодження. Мовляв, чоловік не є батьком дитини, тому законно звільнитися військовослужбовиця не може.
Тоді жінка вирішила через суд довести протиправність відмови військової частини та зобов'язати командування звільнити її з військової служби.
У матеріалах справи № 340/3775/25 йдеться, що суд визнав бездіяльність військової частини та зобов'язав розглянути рапорт жінки знову.
Важливо! Закон передбачає звільнення одного з військових у подружжі у межах захисту інтересів дитини. У цьому випадку військова частина вдалася до дискримінації, коли розділила поняття спільної дитини та неповнолітньої, яку виховує подружжя.
Відтак захист порушеного права полягає в тому, що військова частина повинна винести нове рішення з урахуванням позиції суду.
Що варто знати про звільнення військових за сімейними обставинами?
Під час мобілізації звільнитися зі служби можна лише за чітко визначеними сімейними обставинами. Це стосується військових, які опікуються дитиною з інвалідністю або тяжкими захворюваннями, самостійно виховують неповнолітню дитину чи мають трьох і більше дітей. Окремо передбачені підстави для жінок – йдеться про вагітність і потребу догляду за дитиною.
Нерідко службовці подають позови проти військової частини через різні питання. За належної підготовки виграти суд проти них цілком можливо.