У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про цивільні партнерства

У Верховній Раді з’явився законопроєкт про цивільні партнерства для одностатевих та різностатевих пар. Його зареєстрували 13 березня.

Співавторами законопроєкту №9103 виступили 17 депутатів. Цивільне партнерство – це добровільний сімейний союз двох повнолітніх осіб, однієї чи різної статі.

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Що відомо про законопроєкт про цивільні партнерства

Реєстроване партнерство не є шлюбом, а проживання осіб однією сім'єю не є реєстрованим партнерством, якщо такий союз не зареєстровано.

Депутати вважають, що повномасштабна війна актуалізувала цей законопроєкт. Це необхідно насамперед, щоб захистити права українських воїнів, оскільки деякі з них не можуть офіційно оформити свої стосунки, тому що їхні партнери однієї з ними статі.

Отже, у випадку загибелі чи поранення вони не мають юридичного захисту.

Після держреєстрації партнери отримують статус близьких родичів. Зазначається, що реєстрація партнерства проводитиметься після 10 днів з дня подання відповідної заяви, а розірвання можливе як за спільною заявою, так і за волевиявленням однієї зі сторін.

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Зареєструвати партнерства можна буде за відсутності однієї з осіб або поза межами органу реєстрації актів цивільного стану.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що усі люди є вільними і рівними у своїй гідності та правах, права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними. Він нагадав, що за Конституцією України шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки й чоловіка, а в умовах воєнного стану Конституцію не можна змінити.

Однак, за словами президента, Кабінет міністрів напрацьовував варіанти рішень щодо легалізації в Україні зареєстрованого цивільного партнерства.