Легалізація одностатевих шлюбів: відповідь Зеленського

Це означало, що президент України Володимир Зеленський повинен був її розглянути, що і зробив. Зараз він дав офіційну відповідь щодо цього.

Читайте також Україна змінюється: військові ЛГБТ відреагували на успіх петиції про одностатеві шлюби

Президент підкреслив, усі люди є вільними і рівними у своїй гідності та правах, права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними. При цьому нагадав, що за Конституцією України шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки й чоловіка, а в умовах воєнного стану Конституцію не можна змінити.

За словами глави держави, Кабінет міністрів напрацьовував варіанти рішень щодо легалізації в Україні зареєстрованого цивільного партнерства.

Водночас Уряд напрацьовував варіанти рішень стосовно легалізації в Україні зареєстрованого цивільного партнерства у рамках роботи з утвердження та забезпечення прав і свобод людини. Кабмін вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина,

– заявив він.

Зеленський звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і попросив розглянути поставлене в петиції питання та поінформувати його про результати.

Варте уваги – Зеленський зустрівся з головою ОБСЄ: дивіться відео