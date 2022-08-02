Легализация однополых браков: ответ Зеленского

Это означало, что президент Украины Владимир Зеленский должен был ее рассмотреть, что и сделал. Сейчас он дал официальный ответ на этот счет.

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Президент подчеркнул, что все люди свободны и равны в своем достоинстве и правах, права и свободы человека неотчуждаемы и незыблемы. При этом напомнил, что по Конституции Украины брак основывается на свободном согласии женщины и мужчины, а в условиях военного положения Конституцию нельзя изменить.

По словам главы государства, Кабинет Министров нарабатывал варианты решений по легализации в Украине зарегистрированного гражданского партнерства.

В то же время правительство нарабатывало варианты решений относительно легализации в Украине зарегистрированного гражданского партнерства в рамках работы по утверждению и обеспечению прав и свобод человека. Кабмин принимает меры по обеспечению прав и свобод человека и гражданина,

– заявил он.

Зеленский обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю и попросил рассмотреть поставленный в петиции вопрос и проинформировать его о результатах.

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